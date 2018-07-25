Самая провальная игра года внезапно стала популярной

Игроки отмечают, что после выхода обновления NEXT, No Man's Sky значительно преобразилась

No Man's Sky NEXT оказался весьма удачным исправлением провальной игры

Приключенческая игра No Man's Sky о покорении громадной галактики, созданная студией Hello Games, внезапно оказалась на вершине рейтинга самых продаваемых игр в Steam.

Вышедшая в 2016 году, No Man's Sky назвали самым провальным и переоцененным игровым проектом за последние годы. Игроки были разгневаны на разработчиков, поскольку те нагло обманули игроков.

No Man's Sky

Но Hello Games не сдались, а прислушались к аудитории и решили все исправить. Спустя 2 года вышло обновление NEXT, призванное исправить все недочеты и с тонной нового контента.

Чтобы подогреть интерес к No Man's Sky, игру сейчас продают со скидкой в размере 50% (349 грн). Видеоигра лидирует в рейтингах по всему миру, обходя PUBG, Monster Hunter: World, Grand Theft Auto V и другие хиты.

No Man's Sky значительно преобразилась – пользователи оставляют позитивные отзывы steampowered.com

Игроки отмечают, что после выхода обновления NEXT, No Man's Sky значительно преобразилась: улучшилась графика и общая оптимизация, добавлен вид от третьего лица, а самое главное – добавлен сетевой режим, который так долг ждали.

Напомним, что ранее скандальная игра Grand Theft Auto V сильно подешевела.