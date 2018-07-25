Самая провальная игра года внезапно стала популярной
Игроки отмечают, что после выхода обновления NEXT, No Man's Sky значительно преобразилась
Приключенческая игра No Man's Sky о покорении громадной галактики, созданная студией Hello Games, внезапно оказалась на вершине рейтинга самых продаваемых игр в Steam.
Вышедшая в 2016 году, No Man's Sky назвали самым провальным и переоцененным игровым проектом за последние годы. Игроки были разгневаны на разработчиков, поскольку те нагло обманули игроков.
Но Hello Games не сдались, а прислушались к аудитории и решили все исправить. Спустя 2 года вышло обновление NEXT, призванное исправить все недочеты и с тонной нового контента.
Чтобы подогреть интерес к No Man's Sky, игру сейчас продают со скидкой в размере 50% (349 грн). Видеоигра лидирует в рейтингах по всему миру, обходя PUBG, Monster Hunter: World, Grand Theft Auto V и другие хиты.
Игроки отмечают, что после выхода обновления NEXT, No Man's Sky значительно преобразилась: улучшилась графика и общая оптимизация, добавлен вид от третьего лица, а самое главное – добавлен сетевой режим, который так долг ждали.
Напомним, что ранее скандальная игра Grand Theft Auto V сильно подешевела.