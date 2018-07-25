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Самая провальная игра года внезапно стала популярной

Игроки отмечают, что после выхода обновления NEXT, No Man's Sky значительно преобразилась

Евгений Опанасенко
Вчера, 18:10
No Man&#039;s Sky NEXT оказался весьма удачным исправлением провальной игры
No Man's Sky NEXT оказался весьма удачным исправлением провальной игры

Приключенческая игра No Man's Sky о покорении громадной галактики, созданная студией Hello Games, внезапно оказалась на вершине рейтинга самых продаваемых игр в Steam.

Вышедшая в 2016 году, No Man's Sky назвали самым провальным и переоцененным игровым проектом за последние годы. Игроки были разгневаны на разработчиков, поскольку те нагло обманули игроков.

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No Man's Sky

Но Hello Games не сдались, а прислушались к аудитории и решили все исправить. Спустя 2 года вышло обновление NEXT, призванное исправить все недочеты и с тонной нового контента.

Чтобы подогреть интерес к No Man's Sky, игру сейчас продают со скидкой в размере 50% (349 грн). Видеоигра лидирует в рейтингах по всему миру, обходя PUBG, Monster Hunter: World, Grand Theft Auto V и другие хиты.

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No Man's Sky значительно преобразилась – пользователи оставляют позитивные отзывы
steampowered.com

Игроки отмечают, что после выхода обновления NEXT, No Man's Sky значительно преобразилась: улучшилась графика и общая оптимизация, добавлен вид от третьего лица, а самое главное – добавлен сетевой режим, который так долг ждали.

Напомним, что ранее скандальная игра Grand Theft Auto V сильно подешевела.

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