Самая успешная игра зарабатывает миллионы в сутки

Fortnite приносит Epic Games 1,5 миллиона долларов ежедневно

В прошлом году Fortnite заняла шестое место по популярности среди мобильных видеоигр Фото: Samsung

Бесплатная игра Fortnite в жанре Battle Royale от студии Epic Games стала самой успешной мобильной игрой в цифровом магазине App Store. За последний год игра принесла разработчикам 500 миллионов долларов, сообщает ресурс SensorTower.

Fortnite для iOS запустили 15 марта 2018 года. Геймеры на iPad и iPhone делали чистую выручку для разработчиков на сумму около 1,5 млн долларов в сутки. В августе 2018 года игра вышла на Android, но проект на этой платформе принес Epic Games всего 100 тысяч долларов за последние полгода.

Помимо смартфонов и планшетов игра также доступна на большинстве существующих платформ: игровые приставки и компьютеры под Windows и macOS. Прошлой осенью количество активных пользователей перевалило за 200 миллионов, а на сегодняшний день приближается к показателю в 250 миллионов человек.

В прошлом году Fortnite заняла девятое место (6-е среди видеоигр) в мире среди мобильных приложений, основываясь исключительно на доходах Apple Store. В прошлом месяце игра заняла седьмое место, собрав около 38 миллионов долларов по всему миру.

Насколько опасны компьютерные игры:

Напомним, что игра является настолько популярной среди детей, что родители массово нанимают репетиторов по Fortnite. Также недавно хакеры "рассекретили" дату выхода Grand Theft Auto VI.

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