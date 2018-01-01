Самая загадочная медуза мира попала на видео

Недавно новейшие технологии помогли любопытным учёным взглянуть на необычную медузу

Ученым очень повезло сделать подобные снимки. Фото: American Museum Novitates

Исследователям довольно трудно изучать одну из самых загадочных медуз из-за её естественной среды обитания в тёмных глубинах океана. Между тем новые подводные аппараты могут пробраться в места, недоступные для людей. И недавно новейшие технологии помогли любопытным учёным взглянуть на необычную медузу Deepstaria enigmatica без щупалец. Специалисты на протяжении десяти минут любовались загадочным существом.

Животное просто дрейфовало недалеко от аппарата "Геркулес".

Редчайшая медуза American Museum Novitates

Впервые учёные описали такой вид медузы в 1967 году. Существо назвали в честь подводного аппарата Deepstar 4000, принадлежавшему известному исследователю Мирового океана Жак-Иву Кусто, вторую же часть оно "заслужило" своей таинственностью.

С момента открытия учёным выпадало не так-то много шансов для наблюдения существа. Собственно, именно по этой причине на сегодняшний день мало что известно о нём. Привычки питания, как именно медуза ест, как размножается, как широко распространена, — всё это остаётся загадкой.

Впрочем, программы по изучению океана Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) помогают учёным, и, возможно, они стоят на пороге открытия всех этих вещей.

В ноябре прошлого года морские исследователи дистанционно управляли подводным аппаратом Hercules ("Геркулес") NOAA и обнаружила живого D. enigmatica прямо у побережья острова Сан-Бенедикто в Тихом океане.

Редчайшая медуза American Museum Novitates

Специалисты прикрепили к судну сверхвысокочувствительную камеру, которая находилась в стеклянном отсеке. Таким образом они могли получить изображения в условиях очень низкой освещённости в афотической зоне океана.

С момента открытия учёным выпадало не так-то много шансов для наблюдения существа.

Учёные сделали ещё одно интересное наблюдение за медузами в той же экспедиции: на морском дне была найден мёртвый экземпляр. Такие объекты обеспечивают пропитание другим морским существам, и, действительно, рядом с тушей присутствовали пирующие крабы и креветки.

О том, как португальские ученые выловили необычное существо, смотрите на видео ниже: