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Самая загадочная медуза мира попала на видео

Недавно новейшие технологии помогли любопытным учёным взглянуть на необычную медузу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:38
Ученым очень повезло сделать подобные снимки. Фото: American Museum Novitates
Ученым очень повезло сделать подобные снимки. Фото: American Museum Novitates

Исследователям довольно трудно изучать одну из самых загадочных медуз из-за её естественной среды обитания в тёмных глубинах океана. Между тем новые подводные аппараты могут пробраться в места, недоступные для людей. И недавно новейшие технологии помогли любопытным учёным взглянуть на необычную медузу Deepstaria enigmatica без щупалец. Специалисты на протяжении десяти минут любовались загадочным существом.
Животное просто дрейфовало недалеко от аппарата "Геркулес".

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Редчайшая медуза
American Museum Novitates

Впервые учёные описали такой вид медузы в 1967 году. Существо назвали в честь подводного аппарата Deepstar 4000, принадлежавшему известному исследователю Мирового океана Жак-Иву Кусто, вторую же часть оно "заслужило" своей таинственностью.

С момента открытия учёным выпадало не так-то много шансов для наблюдения существа. Собственно, именно по этой причине на сегодняшний день мало что известно о нём. Привычки питания, как именно медуза ест, как размножается, как широко распространена, — всё это остаётся загадкой.

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Впрочем, программы по изучению океана Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) помогают учёным, и, возможно, они стоят на пороге открытия всех этих вещей.

В ноябре прошлого года морские исследователи дистанционно управляли подводным аппаратом Hercules ("Геркулес") NOAA и обнаружила живого D. enigmatica прямо у побережья острова Сан-Бенедикто в Тихом океане.

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Редчайшая медуза
American Museum Novitates

Специалисты прикрепили к судну сверхвысокочувствительную камеру, которая находилась в стеклянном отсеке. Таким образом они могли получить изображения в условиях очень низкой освещённости в афотической зоне океана.

С момента открытия учёным выпадало не так-то много шансов для наблюдения существа.
Учёные сделали ещё одно интересное наблюдение за медузами в той же экспедиции: на морском дне была найден мёртвый экземпляр. Такие объекты обеспечивают пропитание другим морским существам, и, действительно, рядом с тушей присутствовали пирующие крабы и креветки.

О том, как португальские ученые выловили необычное существо, смотрите на видео ниже:

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Источник: animalworld
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