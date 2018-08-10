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Самолет с гигантскими крыльями побил мировой рекорд

Теоретически, самолет способен пробыть в воздухе до трех месяцев пребывая на высоте 21 километр

Евгений Опанасенко
Сегодня, 13:08
Airbus Zephyr S продержался в небе рекордное количество дней. Фото: airbus.com
Airbus Zephyr S продержался в небе рекордное количество дней. Фото: airbus.com

Беспилотник Airbus Zephyr S побил рекорд самого длительного перелета без посадки. Самолет взлетел 11 июля и совершил посадку 8 августа, таким образом аппарат пробыл в воздухе 25 дней 23 часа 57 минут, что является абсолютным мировым рекордом.

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Взлет Airbus Zephyr S
Airbus.com

Предыдущий полет позволил самолету продержаться в воздухе 15 суток. Но после некоторых технических доработок и установки более емких аккумуляторов, пребывание самолета в воздухе смогли увеличить еще на 10 дней.

Теоретически, самолет способен пробыть в воздухе до трех месяцев пребывая на высоте 21 километр. Питание двигателям обеспечивают огромные солнечные батареи, размещенные на всей поверхности больших крыльев.

Напомним, что ранее самый странный самолет в мире поднялся в небоСША показали, как будут выглядеть истребители шестого поколения, а пилоты "Мрии" АН-225 сняли взлет самолета из кабины.

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Источник: Mashable
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