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Самостоятельный дизайн блога за несколько минут

Сегодня, 16:46

В сервисе Crello можно найти тысячи вариантов визуального оформления для своей страницы в сети

Сделать блог, канал или страницу в социальной сети интересными непросто. Важнейшую роль играет не только текстовая информация, но и визуальное оформление. Оригинально оформленная страница гарантировано привлечет больше пользователей. Ранее для таких задач требовалась помощь профессионалов, но сейчас каждый сможет стать дизайнером с сервисом https://crello.com/ru/.

Crello – сам себе дизайнер

Чтобы создать дизайн, нужен всего один сайт. Здесь представлены тысячи вариантов для оформления Ютуб-канала, страницы в Фейсбуке и Инстаграме, сети Zoom. В поиске нужно лишь выбрать соответствующую тематику, чтобы получить доступ к изображениям и шаблонам.

Каждая из социальных сетей имеет свою специфику. Например, соотношение сторон, максимальное и минимальное разрешение. Пользователю не нужно обрабатывать фотографию в соответствии с этими показателями: за него это уже сделал онлайн-сервис. Просто указывается социальная сеть, для которой будет использоваться шаблон, и выбирается готовый вариант.

Библиотека шаблонов постоянно обновляется, поэтому можно менять варианты, обновлять их в соответствии со временем года или важными событиями.

Преимущества сервиса

Возможности редактора безграничны. Он поможет создать:

  • полиграфическую продукцию (постеры и плакаты);
  • баннеры и рекламу в интернете;
  • презентации;
  • визуальное оформление блога или сайта и многое другое.

Доступ ко всему функционалу пользователи получают совершенно бесплатно. Нужно лишь пройти простую процедуру регистрации. Важная особенность Crello – постоянное пополнение библиотеки изображениями и шаблонами. Постоянно обновляются модели, в зависимости от событий в мире, что позволяет легко найти картинку актуальной тематики. Сейчас сервис предлагает более полумиллиона картинок и шаблонов.

Будет необходим сервис для тех, кто предлагает услуги или товары в социальных сетях. От оформления страниц зависит количество клиентов. В течение нескольких минут можно оформить Инстаграм или Фейсбук в соответствующем стиле, чтобы привлечь новых покупателей.

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дизайн оформление сервис Crello
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