Samsung Galaxy Note 10 показали на видео до официального анонса

Видео обзор Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10 Plus уже появился на YouTube

Samsung Galaxy Note 10 получат тройные фотокамеры Фото: Sammobile

7 августа должна состояться официальная презентация самого технологичного смартфона Samsung Galaxy Note 10, а в сети уже появился первый обзор новинки. Автор видео, YouTube-канал Mobile Fun, подтверждает многочисленные утечки касательно выпуска двух моделей смартфонов: маленького Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10 Plus с большей диагональю экрана.

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Mobile Fun получил в свое распоряжение тестовые образцы моделей Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10 Plus, чтобы все могли их увидеть и оценить. Автор демонстрирует только внешний вид устройств и сравнивает их с предыдущим флагманом – Note9. Note 10 получился немного меньше предшественника, обладая экраном в 6,3 дюйма, тогда как Note 10 Plus с 6,8 дюймовым дисплеем выглядит массивнее.

Пользователи могут заметить и первое разочарование – отсутствие классического 3,5 мм порта для наушников. Samsung был активным сторонником этого порта, но теперь лояльные клиенты будут крайне расстроены, услышав об этом решении. Что касается остальных полезных фишек, то у обеих Note 10 все на месте: порт USB Type-C, стереодинамики и фирменный стилус.

У обеих Galaxy Note 10 не будет порта 3,5 мм для наушников Фото: Sammobile

Samsung поменяли ориентацию основных фотокамер, сменив их расположение с горизонтальной на вертикальную, и расположив их ближе к краю корпуса. При этом у обычного Note 10 будет конфигурация с тройной камерой, а у более дорогого Note 10 Plus – квадрооптический блок, где четвертый датчик должен быть с поддержкой ToF для качественных снимков с более точным эффектом боке. Вместо решения с двумя фронтальными камерами Samsung выбрала один объектив, установленный в центре вверху для обеих моделей.

Технических подробностей в обзоре не раскрыли, поэтому о них узнаем уже на презентации, которая состоится уже завтра.

Напомним, что ранее Xiaomi готовила эко-смартфон с солнечной батареей. Также модели Samsung Galaxy Note попали в рейтинг ТОП-5 лучших смартфонов с долговечными батареями.

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