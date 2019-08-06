Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Samsung Galaxy Note 10 показали на видео до официального анонса

Видео обзор Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10 Plus уже появился на YouTube

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:55
Samsung Galaxy Note 10 получат тройные фотокамеры
Samsung Galaxy Note 10 получат тройные фотокамеры
Фото: Sammobile

7 августа должна состояться официальная презентация самого технологичного смартфона Samsung Galaxy Note 10, а в сети уже появился первый обзор новинки. Автор видео, YouTube-канал Mobile Fun, подтверждает многочисленные утечки касательно выпуска двух моделей смартфонов: маленького Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10 Plus с большей диагональю экрана.

Смотрите также в сюжете о том, как управлять бизнесом через смартфон:

Mobile Fun получил в свое распоряжение тестовые образцы моделей Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10 Plus, чтобы все могли их увидеть и оценить. Автор демонстрирует только внешний вид устройств и сравнивает их с предыдущим флагманом – Note9. Note 10 получился немного меньше предшественника, обладая экраном в 6,3 дюйма, тогда как Note 10 Plus с 6,8 дюймовым дисплеем выглядит массивнее.

Пользователи могут заметить и первое разочарование – отсутствие классического 3,5 мм порта для наушников. Samsung был активным сторонником этого порта, но теперь лояльные клиенты будут крайне расстроены, услышав об этом решении. Что касается остальных полезных фишек, то у обеих Note 10 все на месте: порт USB Type-C, стереодинамики и фирменный стилус.

У обеих Galaxy Note 10 не будет порта 3,5 мм для наушников
У обеих Galaxy Note 10 не будет порта 3,5 мм для наушников
Фото: Sammobile

Samsung поменяли ориентацию основных фотокамер, сменив их расположение с горизонтальной на вертикальную, и расположив их ближе к краю корпуса. При этом у обычного Note 10 будет конфигурация с тройной камерой, а у более дорогого Note 10 Plus – квадрооптический блок, где четвертый датчик должен быть с поддержкой ToF для качественных снимков с более точным эффектом боке. Вместо решения с двумя фронтальными камерами Samsung выбрала один объектив, установленный в центре вверху для обеих моделей.

Технических подробностей в обзоре не раскрыли, поэтому о них узнаем уже на презентации, которая состоится уже завтра.

Напомним, что ранее Xiaomi готовила эко-смартфон с солнечной батареей. Также модели Samsung Galaxy Note попали в рейтинг ТОП-5 лучших смартфонов с долговечными батареями.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
В мире падают продажи смартфонов: названа причина Удар по ценам: iPhone подорожает из-за нового налога Samsung Galaxy Tab S6: представлен "планшет-убийца" iPad Pro Смартфон Oppo высмеяли за откровенный дизайн
обзор Samsung смартфоны Galaxy Note Samsung Galaxy
Источник: Sammobile
Реклама

Новости партнеров

Чего не стоит делать в дизайне ванной комнате: 5 главных ошибок
Чего не стоит делать в дизайне ванной комнате: 5 главных ошибок
Вы пожалеете об этом после ремонта. Главные ошибки
Вы пожалеете об этом после ремонта. Главные ошибки
Рецепт печени от бабушки Шагане: тает во рту
Рецепт печени от бабушки Шагане: тает во рту
9 способов сэкономить место на кухне: островки для завтрака
9 способов сэкономить место на кухне: островки для завтрака

Популярные статьи

Сегодня, 09:01Шоу-бизнес

Тогда и сейчас: как изменились голливудские красотки за 30 лет

Вчера, 19:45Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 17:47Шоу-бизнес

Костюм Дженнифер Лопес "не выдержал" концерта в Москве: видео

Вчера, 14:01Fun

5 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 14:01Fun

Девушка разоблачила измену парня благодаря детали на фото в сети

Вчера, 11:35Техно

Xiaomi готовит эко-смартфон с солнечной батареей: фото

Вчера, 11:30Шоу-бизнес

Киану Ривз смутил поклонников внешним видом: фото

Вчера, 09:36Fun

Курьезное видео: слон случайно снял бюстгальтер с модели Playboy

Вчера, 09:04Шоу-бизнес

ТОП-5 самых громких звездных свадеб сезона

Вчера, 09:04Fun

Ученые соединили эмбрион человека и обезьяны: все подробности

4 августаТехно

Старый смартфон тормозит: ТОП-5 советов по ускорению

4 августаFun

4 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

4 августаТехно

Космический корабль NASA "откусил" кусок Солнца

4 августаПсихология

Гороскоп на неделю 4-10 августа для всех знаков зодиака

3 августаEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

3 августаТехно

Подлый астероид взял Землю "в прицел": NASA обеспокоено

Новости партнеров

Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть
Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть
Красотка дня: фитнес-модель Аманда Маноэла на велосипеде. Фото
Красотка дня: фитнес-модель Аманда Маноэла на велосипеде. Фото
От любви до ненависти: Лобода унизила Линдеманна
От любви до ненависти: Лобода унизила Линдеманна
Фаны раскритиковали Бузову на «Славянском базаре» в Витебске
Фаны раскритиковали Бузову на «Славянском базаре» в Витебске
К чему приводит дефицит йода в организме
К чему приводит дефицит йода в организме
Такой, что просто тает во рту: форшмак с плавленным сыром
Такой, что просто тает во рту: форшмак с плавленным сыром
Вкуснейший салат «Король в гневе»
Вкуснейший салат «Король в гневе»
Топ-7 нестандартных способов выращивания картофеля
Топ-7 нестандартных способов выращивания картофеля