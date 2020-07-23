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Samsung Galaxy Note 20 Ultra сможет запускать игры от приставок Xbox

Сегодня, 09:48

Отличительной чертой Samsung Galaxy Note 20 Ultra будет поддержка игрового сервиса Microsoft Project xCloud

Следующий флагманский телефон Samsung Galaxy Note 20 Ultra будет предназначен для запуска игр от игровой приставки Microsoft Xbox. По имеющимся сведениям, в смартфоне предусмотрены специальные оптимизации для потоковой передачи более 90 игр от Xbox через облачный сервис Microsoft Project xCloud.

Как сообщает Digital Trends, Samsung будет продвигать Galaxy Note 20 Ultra не только как смартфон, а также как "портативную игровую консоль", созданную для Xbox Game Pass. Для этого премиум-телефон оснащается передовым оборудованием, чтобы соответствовать своему позиционированию.

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Galaxy Note 20 Ultra будет представлен на ежегодном мероприятии Galaxy Unpacked, которое состоится 5 августа 2020 года. По слухам, новинка получит большой 6,9-дюймовый безрамочный OLED-экран. Дисплей будет иметь разрешение 3200 × 1440 пикселей – одно из самых высоких из возможных на сегодняшний день, и частоту обновления экрана в 120 Гц, которая пригодится для игр с интенсивной графикой. Кроме того, Galaxy Note 20 Ultra станет первым телефоном с новейшей защитой экрана Gorilla Glass 7.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra
Samsung Galaxy Note 20 Ultra
Фото: ixbt.com

Внутри Galaxy Note 20 Ultra будет работать от собственного 8-ядерного чипсета Exynos 990 от Samsung в большинстве регионов, а для США и Гонконга будет установлен чип Qualcomm Snapdragon 865. Аппарат будет совместим с сетями 5G и получит батарею емкостью 4500 мАч, которая сможет заряжаться до 50% за 30 минут. Остальные спецификации включают 12 ГБ ОЗУ, 256 ГБ или 512 ГБ встроенного расширяемого хранилища и предустановленный Android 10.

Ожидается, что еще одной отличительной чертой Galaxy Note 20 Ultra будет возможность одновременной работы трех SIM-карт с двумя физическими слотами и поддержкой eSIM.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra
Samsung Galaxy Note 20 Ultra
Фото: ixbt.com

Стилус S-Pen тоже получит обновление. Производителю телефона удалось снизить задержку до 9 миллисекунд, как у Apple Pencil, – это означает, что задержка ввода практически отсутствует. В этом случае Samsung и Microsoft также будут тесно сотрудничать, поскольку программное обеспечение Galaxy Note 20 Ultra будет синхронизировано с сервисом ведения заметок OneNote.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra не разочарует и фотовозможностями. На тыльной стороне размещено три камеры, которые вместе позволят использовать 50-кратный "космический зум" вместо "100-кратного зума", продаваемого в серии Samsung Galaxy 20. Также есть специальный широкоугольный и телеобъектив с 5-кратным оптическим увеличением.

Напомним, что ранее инсайдеры уверяли, что Samsung выпустит смартфон со 150-мегапиксельной фотокамерой. В то же время модели Samsung возглавили ТОП-25 самых лучших смартфонов 2020 года по уровню счастья.

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Источник: Digital Trends
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