Samsung Galaxy S10 – озвучена цена смартфонов в Украине

Производитель раскрыл точные характеристики смартфонов Samsung Galaxy S10

Старт продаж намечен на 8 марта 2019 года Фото: CNET

Ночью в Сан-Франциско состоялась презентация Samsung Galaxy Unpacked 2019, в рамках которой компания представила внушительное количество смартфонов и гаджетов к ним. Главными из них, четыре новых смартфона Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10e и Galaxy S10 5G.

Сразу после презентации Samsung объявила о том, по каким ценам будут продаваться ее новые устройства в Украине и озвучила дату начала продаж. Цены оказались на уровне прошлого года, когда были представлены смартфоны Galaxy S9.

Samsung Galaxy S10e – 24999 гривен;

Samsung Galaxy S10 – 29999 гривен;

Samsung Galaxy S10 Plus – 32999 гривен;

Samsung Galaxy S10 Plus с самой топовой комплектацией (12 ГБ + 512 ГБ) – 39999 гривен.

Старт продаж намечен на 8 марта 2019 года. Каждому, кто предзакажет смартфон в фирменном магазине, в подарок будут идти беспроводные наушники Galaxy Buds.

Сравнение размеров моделей Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10 5G из-за отсутствия в Украине мобильных сетей 5-го поколения официально продаваться не будет – эта модель будет продаваться в США по контракту с мобильными операторами Sprint и Verizon. Samsung Galaxy S10 5G появится в продаже летом.

Что касательно складываемого смартфона Galaxy Fold, то стоимость его составит 1980 долларов (около 53 тысяч гривен), а старт продаж намечен на 26 апреля.

Технические характеристики Samsung Galaxy S10

Модели S10 и S10+ получили дисплеи Dynamic AMOLED с разрешением QuadHD+ (3040 × 1440 пикселей, 19:9) и диагоналями 6,1 и 6,4 дюйма соответственно. Использование технологии Infinity O избавило смартфоны от верхних и нижних рамок, сделав смартфоны полностью "безрамочными".

"Младший" Galaxy S10e: получил дисплей Dynamic AMOLED с диагональю 5,8 дюйма и разрешением FullHD+ (2280 × 1080, 19:9). В отличие от старших братьев, у новинки снизу остается небольшой "подбородок". Зато у всех трех моделей экраны сертифицированы по новейшему стандарту HDR10+, выдают пиковую яркость до 1200 нит и контрастность до 2 000 000:1.

Процессоры у смартфонов будут разные в зависимости от региона поставки. Это может быть либо 7-нм Qualcomm Snapdragon 855 (8 ядер c частотами 2,7, 2,3 и 1,9 ГГц) или 8-нм Samsung Exynos 9820 (8 ядер с частотами 2,8, 2,4 и 1,7 ГГц). Предпочтительнее конечно модель от Qualcomm.

Galaxy S10 и S10+ по стандарту включают 8 ГБ оперативной памяти GDDRX4 и выпускаются в вариантах со 128 или 512 ГБ встроенной флэш-памяти. Более бюджетный вариант S10e доступен в версиях 6/128 ГБ или 8/256 ГБ. Все смартфоны поддерживают возможность расширения накопителя с помощью карт формата microSD объемом до 512 Гбайт. Специальное издание Galaxy S10+ будет идти с 12 Гб оперативной памяти и 1 ТБ флэш-накопителем.

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Огромное внимание компания уделила камерам. Селфи камеры S10 и S10e обладают круглым вырезом под одиночную камеру 10 Мп f/1,9 с автофокусировкой Dual Pixel и углом обзора 80°. В Galaxy S10+, в свою очередь, предусмотрен продолговатый вырез — основной модуль дополнен ещё одним 8-Мп f/2,2, с фиксированным фокусом и углом обзора 90° — для более качественной оценки глубины.

Что касается основных фотокамер, то у S10 и S10+ используются тройные фотосенсоры: 12 МП датчик с широкоугольным объективом 77°, регулируемой диафрагмой f/1,5 или f/1,9, оптической стабилизацией и автофокусировкой Dual Pixel. Второй 12 МП датчик оснащается телеобъективом 45° f/2,4, оптической стабилизацией и автофокусом. Наконец, третья камера — это 16 МП сенсор со сверхширокоугольным объективом 123° f/2,2, фиксированным фокусом и без оптической стабилизации.

Название

Самый простой представитель блистательного корейского семейства, Galaxy S10e, получил двойную камеру — он лишен телеобъектива и может обеспечить масштабирование от 77° до 123°. Все модели поддерживают запись видео 4K/60p с поддержкой последнего стандарта HDR10+.

Среди портов присутствует стандартный USB-C для подключения и зарядки, а также традиционный 3,5-мм разъем для наушников. Благодаря стеклянному корпусу по-прежнему поддерживается скоростная беспроводная зарядка, которая получила версию 2.0.

Варианты расцветок Galaxy S10e Фото: CNET

Старшая модель S10+ весит 175 грамм при габаритах 74,1 × 157,6 × 7,8 мм, основная S10 — 157 грамм при размерах 70,4 × 149,9 × 7,8 мм, а S10e — 150 грамм и имеет габариты 69,9 × 142,2 × 7,9 мм. На вес влияет и зарядная емкость аккумулятора, которая составляет соответственно 4100 мАч, 3400 мАч и 3100 мАч.

Устройства имеют защиту от пыли и влаги в соответствии с нормами IP68 и поддерживают массу служб и функций Samsung (Bixby, Samsung Health, Samsung Pay, Samsung DeX и так далее). Работают аппараты под управлением платформы Android 9 Pie с интерфейсом One UI поверх.

Как смартфоны следят за нами:

Напомним, что ранее буквально за несколько часов до презентации Samsung, Xiaomi выпустила самый мощный смартфон в мире Mi 9. А Google, в свою очередь, разрабатывает смартфон-конструктор.

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