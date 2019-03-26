Samsung Galaxy S10 получил необычный индикатор заряда: фото

Смартфон Galaxy S10 получил уникальный способ отображения заряда аккумулятора

Приложение добавляет разноцветное кольцо вокруг фронтальной камеры Фото: Android Central

Вырез в экране под селфи-камеру в Samsung Galaxy S10 является спорным решением – одним пользователям мешает, другие ее не замечают. На днях в Google Play появилось приложение Energy Ring, которое превращает фронтальную камеру в удобный индикатор заряда аккумулятора.

Приложение Energy Ring пока доступно для Galaxy S10 и Galaxy S10e Фото: 9to5google

После установки и запуска приложение добавляет постоянно видное кольцо вокруг фронтальной камеры, ширину которого можно настраивать от одного до нескольких пикселей. Кольцо отображает уровень заряда аккумулятора при помощи цвета, меняя его плавно от зеленого до красного. Зеленый означает заряд на уровне от 76 до 100%, синий — от 75 до 51%, красный — менее 25%.

Цвет кольца вокруг камеры меняется динамически Фото: 9to5google

На текущий момент Energy Ring работает со смартфонами Samsung Galaxy S10 и S10e, поддержка топового Galaxy S10+ будет добавлена в ближайшее время. Пользователи уже просят расширить функциональность удобного приложения для информирования разного рода уведомлений, но разработчик пока не спешит добавлять эту востребованную опцию.

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Напомним, что ранее Samsung Galaxy S10 разгромил iPhone XS своей мощностью в тесте на производительность. Также сейчас Samsung готовит смартфон мечты на зависть Apple.

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