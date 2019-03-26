Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Samsung Galaxy S10 получил необычный индикатор заряда: фото

Смартфон Galaxy S10 получил уникальный способ отображения заряда аккумулятора

Евгений Опанасенко
Сегодня, 12:10
Приложение добавляет разноцветное кольцо вокруг фронтальной камеры
Приложение добавляет разноцветное кольцо вокруг фронтальной камеры
Фото: Android Central

Вырез в экране под селфи-камеру в Samsung Galaxy S10 является спорным решением – одним пользователям мешает, другие ее не замечают. На днях в Google Play появилось приложение Energy Ring, которое превращает фронтальную камеру в удобный индикатор заряда аккумулятора.

Приложение Energy Ring пока доступно для Galaxy S10 и Galaxy S10e
Приложение Energy Ring пока доступно для Galaxy S10 и Galaxy S10e
Фото: 9to5google

После установки и запуска приложение добавляет постоянно видное кольцо вокруг фронтальной камеры, ширину которого можно настраивать от одного до нескольких пикселей. Кольцо отображает уровень заряда аккумулятора при помощи цвета, меняя его плавно от зеленого до красного. Зеленый означает заряд на уровне от 76 до 100%, синий — от 75 до 51%, красный — менее 25%.

Цвет кольца вокруг камеры меняется динамически
Цвет кольца вокруг камеры меняется динамически
Фото: 9to5google

На текущий момент Energy Ring работает со смартфонами Samsung Galaxy S10 и S10e, поддержка топового Galaxy S10+ будет добавлена в ближайшее время. Пользователи уже просят расширить функциональность удобного приложения для информирования разного рода уведомлений, но разработчик пока не спешит добавлять эту востребованную опцию.

Смотрите также в сюжете о том, на что способны люди ради экстремального селфи:

Напомним, что ранее Samsung Galaxy S10 разгромил iPhone XS своей мощностью в тесте на производительность. Также сейчас Samsung готовит смартфон мечты на зависть Apple.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Xiaomi в Украине открывает продажи Redmi Note 7: фото Huawei "выстрелит" смартфоном P30 с фантастической камерой Samsung Galaxy S10 разгромил iPhone XS своей мощностью Samsung откажется от Galaxy Note 10
смартфон фотокамера Samsung селфи Samsung Galaxy S10
Источник: ixbt.com
Реклама

Новости партнеров

Терехова, Харитонов и другие артисты, доживающие дни в нищете
Терехова, Харитонов и другие артисты, доживающие дни в нищете
Восток дело тонкое: Алсу перестали узнавать поклонники
Восток дело тонкое: Алсу перестали узнавать поклонники
Топ-3 знака зодиака, которые забирают вашу энергию
Топ-3 знака зодиака, которые забирают вашу энергию
Инсульт: как предотвратить закупорку или разрыв мозгового сосуда
Инсульт: как предотвратить закупорку или разрыв мозгового сосуда

Популярные статьи

Вчера, 17:05Wellness

Почему появляются синяки под глазами и как с ними бороться

Вчера, 16:01Food

Как приготовить куличи на Пасху: ТОП-5 проверенных рецептов

Вчера, 14:56Fun

25 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

Вчера, 11:30Food

Как приготовить самый вкусный кулич на Пасху: рецепт Татьяны Литвиновой

Вчера, 11:12Техно

Google готовит неприятности пользователям Gmail

Вчера, 07:58Fun

Поющая на свадьбе свидетельница довела свидетеля до обморока: видео

Вчера, 07:26Техно

NASA получили "посмертное" послание с Марса

Вчера, 06:31Техно

Смартфоны на Android быстро разряжаются: найдена причина

24 мартаШоу-бизнес

Надя Дорофеева показала "горячие" фото с выступления на YUNA 2019

24 мартаFood

"МастерШеф. Профессионалы": в четвертом выпуске участники отправились в кулинарное путешествие

24 мартаШоу-бизнес

Сама виновата: отец Юлии Началовой откровенно о смерти дочери

24 мартаПсихология

Гороскоп на неделю: Львам важно найти хобби, а Скорпионам – не продавать свой труд за копейки

24 мартаТехно

Фотограф снял видео на камеру и уничтожил матрицу

24 мартаШоу-бизнес

Звезда культового сериала попросила у Путина российский паспорт

23 мартаFun

Что святить на Пасху в церкви: список разрешенных продуктов

23 мартаШоу-бизнес

Пост-шоу "Холостяк. Как выйти замуж": о чем говорили в третьем выпуске

Новости партнеров

Тупой и еще тупее: топ-5 самых глупых знаков зодиака
Тупой и еще тупее: топ-5 самых глупых знаков зодиака
Тигран Кеосаян станет отцом в пятый раз
Тигран Кеосаян станет отцом в пятый раз
48-летняя Юлия Меньшова поразила девичьей фигурой
48-летняя Юлия Меньшова поразила девичьей фигурой
Зарядка для сердца: 7 упражнений, исцеляющих наш «мотор»
Зарядка для сердца: 7 упражнений, исцеляющих наш «мотор»
Проклятие «Последнего героя»: Началова стала девятой жертвой
Проклятие «Последнего героя»: Началова стала девятой жертвой
Бабуся Лесі Нікітюк відкрила всю правду про молодість телеведучої
Бабуся Лесі Нікітюк відкрила всю правду про молодість телеведучої
Данилко обвинили в хищении ребенка
Данилко обвинили в хищении ребенка "на органы": певец о скандале
Салат с сайрой и огурцами
Салат с сайрой и огурцами