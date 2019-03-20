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Samsung Galaxy S10 разгромил iPhone XS своей мощностью

По результатам девяти тестов на производительность iPhone XS Max был разгромлен мощностью Galaxy S10+

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:27
Samsung одержал победу над iPhone
Samsung одержал победу над iPhone
Фото: AppleInsider

В конце 2018 года iPhone XS Max был безоговорочным лидером по тестам производительности, опережая абсолютно любой смартфон на Android. Но с выходом Xiaomi Mi 9 и особенно Samsung Galaxy S10+ ситуация изменилась. Блоггер PhoneBuff сравнил производительность Galaxy S10+ c iPhone XS Max, и по результатам теста флагман Apple был разгромлен.

Видео-блогер отметил, что впервые после Galaxy Note 5, смартфон Samsung одержал победу над iPhone. В начале испытаний лидировал топовый смартфон Apple, но во второй части iPhone XS Max уступил победу Galaxy S10+. В общем зачете флагман от Samsung опередил iPhone XS Max на 16 секунд.

PhoneBuuf отметил, что в общей сложности было проведено 9 испытаний на протяжении нескольких дней, чтобы получить наиболее точные результаты.

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Напомним, что в прошлом году iPhone XS Max одержал победу над Galaxy Note 9, Google Pixel 3 и Huawei Mate 20 Pro в искусственных тестах. Однако новый процессор Exynos 9820 оказался быстрее Apple A12 Bionic, используемый в Galaxy S10+ для европейского региона. Также Samsung не останавливается на достигнутом и разрабатывает смартфон мечты

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Источник: iguides.ru
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