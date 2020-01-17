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Samsung Galaxy S20 Ultra засветился на "живом" видео

Короткое 13-секундное видео позволяет рассмотреть Samsung Galaxy S20 со всех сторон

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:27
Samsung Galaxy S20 покажут 11 февраля
Samsung Galaxy S20 покажут 11 февраля
Фото: Android Central

Флагманские смартфоны линейки Samsung Galaxy S20 будут представлены на специальном мероприятии под названием Unpacked, которое пройдет 11 февраля. В преддверии презентации южнокорейский гигант всячески старался избежать утечек касательно технической специфицкаии и внешнего вида смартфона. Но ресурс XDA Developers рассекретил новинку на "живом" видео.

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Макс Вайнбах из XDA Developers выложил на YouTube видеозапись, на которой он демонстрирует корпус модели Samsung Galaxy S20 Plus. Короткое 13-секундное видео позволяет рассмотреть новинку со всех сторон. Несмотря на невысокое качество съемки, можно сделать некоторые выводы относительно будущего флагмана.

Визуально смартфон получился намного больше предшественника. Экран обладает удивительно тонкими рамками. В верхней части можно заметить расположение фронтальной фотокамеры, вмонтированной в экран. Но вместо правого края, она расположена посередине, как у модели Note 10. Также можно заметить расположение ультразвукового сканера отпечатков под экраном, который был раскритикован у модели S10.

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Клавиша регулировки громкости и кнопка питания хорошо видны на правой стороне устройства, но выделенная клавиша Bixby отсутствует – ее убрали еще в прошлогоднем Galaxy Note 10. На задней панели телефона заметен огромный модуль из квадрокамеры: четыре объектива, светодиодная вспышка и отдельное отверстие под микрофон для увеличения звука во время видеозаписи.

Samsung Galaxy S20
Samsung Galaxy S20
Фото: Andro-News

Согласно инсайдеру Ice Universe, все три новинки в лице Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20 Plus и Samsung Galaxy S20 Ultra получат фронтальную камеру на 10-мегапикселей (Sony IMX375) с размером пикселя 1,22 мкм. Четырьмя датчиками в основной камере будет обладать Galaxy S20 Ultra и Galaxy S20 Plus, а "младшая" модель семейства Galaxy S20 будет довольствоваться тремя: 12 Мп (Sony IMX555), 64 Мп (телеобъектив, Samsung S5KGW) и 12 Мп (широкоугольный, Samsung S5K2LA). Аналогичные сенсоры получит и Galaxy S20 Plus, но тут еще будет четвертый ToF-датчик Sony IMX516.

Техническая информация о камерах линейки Galaxy S20
Техническая информация о камерах линейки Galaxy S20
Фото: Andro-News

У Galaxy S20 Ultra набор камер будет поинтереснее. Так, в качестве главного предложат Samsung S5KHM1 на 108 Мп, а зум-камера будет на 48 Мп (Sony IMX586). Дополнять их станут широкоугольный модуль Samsung S5KGH1 на 44 Мп и ToF-датчик Sony IMX518.

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Осталось дождаться официальной презентации Galaxy S20 11 февраля 2020 года, чтобы узнать больше подробностей о новинке.

Напомним, что ранее эксперты предрекали, что Samsung Galaxy S11 получит фотокамеру NASA со спектрометром. Также в 2020 году ожидаются первые смартфоны с 200-мегапиксельными фотокамерами.

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Источник: Digital Trends
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