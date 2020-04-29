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Samsung готовит Galaxy Fold 2 по более дешевой цене

Samsung Galaxy Fold 2 будет преставлен в июне 2020 года вместе с Galaxy Note 20

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:10

Инсайдер Бен Гескин на днях поведал информацию касательно нового смартфона Samsung Galaxy Fold 2. По словам эксперта, гибкий смартфон Galaxy Fold 2 получит более красивый корпус, а также увеличенные размеры из-за большей диагонали экрана в 7,6 дюймов. Также увеличится и разрешение дисплея до 2213 x 1689 пикселей (359 PPI), а сама панель получит поддержку развертки 120 Гц.

Размер внешнего экрана должен увеличиться до 6,2 дюйма, а его разрешение составит 2267 x 819 пикселей. А 120-герцовой развертки не будет. Ожидается, что смартфон получит полную поддержку электронного пера S Pen. Samsung планирует использовать так называемое ультратонкое стекло, которое обеспечит экрану достаточную защиту и не будет создавать складку в месте изгиба.

Samsung Galaxy Fold 2
Фото: ixbt.com
Samsung Galaxy Fold 2
Фото: ixbt.com
Samsung Galaxy Fold 2
Фото: ixbt.com
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Смартфон получит улучшенную систему камер. В частности, будут задействованы модули с 12, 16 и 64 мегапикселей. Для сравнения: камера аппарата первого поколения объединяет датчики с 12, 12 и 16 МП.

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Информатор заслуживает доверия, так как он первым показал, как будет выглядеть iPhone X за несколько месяцев до анонса, а также регулярно публикует качественные рендеры грядущих смартфонов, используя чертежи и утечки информации.

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Как утверждает Бен Гескин, Galaxy Fold 2 поступит в продажу уже в этом году: новинку начнут собирать в мае, а представят в июне одновременно с Samsung Galaxy Note 20. Стоимость гибкого смартфона второго поколения составит 1895 долларов, что почти на 100 долларов дешевле предыдущей модели.

Напомним, что ранее Samsung прекратила поддержку популярных смартфонов. Также инженеры рассказали, как Samsung Galaxy S20 Ultra достигает 100-кратного увеличения.

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Источник: ixbt.com
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