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Samsung исправил проблемы Galaxy Fold: озвучена дата выхода

Исправленный Samsung Galaxy Fold поступит в продажу в конце сентября

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:15
Samsung Galaxy Fold избавился от своих "детских болезней"
Samsung Galaxy Fold избавился от своих "детских болезней"
Фото: The Verge

Эпоха гибких смартфонов должна была начаться в начале этого года со стартом продаж амбициозного Samsung Galaxy Fold, но технические проблемы отодвинули внедрение технологий будущего не неопределенное время. После отмены продаж и предзаказов, казалось, сладываемый смартфон больше не увидим. Однако внезапно на международной выставке потребительской электроники IFA 2019 в Берлине Samsung привезла исправленный Galaxy Fold – в новом обличии новинка выглядит вполне работоспособной и избавилась от главных недостатков.

Смотрите также в сюжете о секретных функциях защиты смартфонов:

Напомним, что старт продаж Galaxy Fold по цене в 1980 долларов был отменен после того, как журналисты профильных зарубежных изданий обнаружили в предоставленных образцах на обзор проблемы с дисплеем, который повреждался после нескольких изгибов, ненадежной пленкой на экране, которая отрывалась, а также был замечен брак в шарнире.

Защитная пленка Samsung теперь находится под рамками Galaxy Fold
Защитная пленка Samsung теперь находится под рамками Galaxy Fold
Фото: The Verge

Журналисты издания The Verge отмечают, что улучшенный Samsung Galaxy Fold избавился от своих "детских болезней": экран стал прочнее и был доработан шарнирный механизм. Улучшение коснулось защитной пленки, которую производитель спрятал под экран так, чтобы ее нельзя было случайно снять.

Улучшенный шарнирный механизм Galaxy Fold
Улучшенный шарнирный механизм Galaxy Fold
Фото: The Verge

Большинство изменений связаны с шарниром. Он получился немного крепче, чем раньше, и зазоры, где шарнир встречается с дисплеем, были урезаны. Даже зазор, когда устройство закрыто, немного сократился, что препятствует забиванию мусора в петли или дисплей. Также появились изменения в дизайне. Дисплей теперь получил пластиковые защитные колпачки внизу и сверху, которые еще сильнее блокируют попадание пыли.

В сложенном виде смартфон надежно прикрывают колпачки – пыль не попадет под экран
В сложенном виде смартфон надежно прикрывают колпачки – пыль не попадет под экран
Фото: The Verge

Помимо конструкционных изменений, внутри смартфон остается таким же, как был анонсирован в апреле: процессор Snapdragon 855, 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ флэш-накопителя. Дисплеи останутся прежними: внешний 4,6-дюймовый, а внутренний – 7,3-дюймовый, причем обе с OLED матрциами.

Обратите внимание на защитную пластиковую рамку по периметру Galaxy Fold
Обратите внимание на защитную пластиковую рамку по периметру Galaxy Fold
Фото: The Verge

Конечно, можно долго критиковать и высмеивать неудачу Samsung со складываемым смартфоном, однако стоит согласиться, что опыт с Galaxy Fold отражает прогресс в мобильных технологиях. Apple уже многие годы топчется на месте, не радуя публику инновациями, а просто берет лучшее, что есть у конкурентов. Samsung же пытается внедрять революционные идеи. В случае со складываемым смартфоном произошел фальстарт, однако смартфон в исправленном виде представляет собой вполне рабочий смартфон, готовый поступить в продажу уже в этом месяце – это подтверждает издание CNET.

Конечно, ценник в 2000 долларов сейчас является космическим для смартфона, но если Samsung и другие производители продолжат в том же духе, то, возможно, через несколько лет мы все будем владеть складываемыми смартфонами и смотреть на современные моноблочные мобильные устройства, как на архаизм.

Напомним, что ранее cкладываемый смартфон Samsung раскупили до начала продаж за два дня. Также ранее мы разбирались, почему гибкие смартфоны потерпели поражение

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Источник: The Verge
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