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Samsung официально получит Android 10: названы смартфоны

Samsung Galaxy S8, S8+ и Note 8+ не перейдут на Android 10

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:50
Дата выхода Android 10 для смартфонов Samsung пока не озвучена
Дата выхода Android 10 для смартфонов Samsung пока не озвучена
Фото: Unsplash

Третьего сентября Android 10 вышел для смартфонов серии Google Pixel. После официального выхода прошивки мировые производители начали анонсировать обновление для своих смартфонов. Samsung пока молчит, но издание AndroidPure нашло официальный список смартфонов и планшетов южнокорейского производителя, которые обновят до Android 10.

Смотрите также в сюжете о том, как смартфоны следят за нами:

В списке оказались все смартфоны серии M, а также большая часть флагманов, вышедших в 2018 и 2019 годах. Среди планшетов числятся Galaxy Tab S4 и S5e, а также устройства линейки A последних двух лет.

Список смартфонов на обновление Android 10
Список смартфонов на обновление Android 10
Фото: Канобу

Ресурс отдельно отмечает, что Galaxy S8, S8+ и Note 8+ не перейдут на Android 10, поскольку уже истек двухлетний цикл поддержки. Однако в течение года смартфоны все еще будут получать обновления безопасности. Представленного на днях Galaxy M10s тоже нет в списке, однако в него, скорее всего, не включены еще не вышедшие модели.

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Единственное, что не удалось разузнать – даты выхода Android 10 для смартфонов Samsung.

Напомним, что ранее Apple выпустила обновление iOS 13, мы рассказывали, как его установить. Недавно также Android 10 стал доступен для смартфонов Xiaomi.

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Источник: Канобу
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