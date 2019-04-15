Samsung открыла предзаказы на "смартфон будущего" Galaxy Fold

Samsung Galaxy Fold поступит в продажу 26 апреля, а с 15 апреля открылись предзаказы

Samsung Galaxy Fold будет стоить 1980 долларов Фото: TechSpot

Эпоха складываемых смартфонов начинается 26 апреля – именно в этот день начнутся продажи "смартфона будущего" Samsung Galaxy Fold. Начиная с сегодняшнего дня южнокорейский производитель открыл предзаказы на этот уникальный смартфон, который пока никому из прессы не удалось пощупать, кроме некоторых энтузиастов.

Стоимость смартфона составляет 1980 долларов, что дороже iPhone XS Max в самой богатой комплектации. Однако резервирование покупки не означает, что покупатель намерен его купить – компания пока хочет оценить, насколько востребованным будет этот аппарат на рынке, поскольку первая партия Galaxy Fold будет ограниченной.

Демонстрация возможностей Samsung Galaxy Fold

В техническом плане смартфон является достаточно производительным мобильным устройством. Он оснащен 7,3-дюймовым AMOLED Infinity Flex Display с разрешением QXGA+. В складываемом режиме Galaxy Fold становится более компактным смартфоном с диагональю 4,6 дюймов с сильно вытянутым экраном формата 21:9. Внутри интегрировано 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, 512 ГБ внутреннего флэш-накопителя (UFS 3.0), а также оборудован шестью камерами: три сзади, две внутри и одна спереди.

Продажи Galaxy Fold стартуют в США 26 апреля в избранных магазинах AT&T, T-Mobile и Best Buy. Мобильный аппарат будет доступен в четырех расцветках: Cosmo Black, Space Silver, Astro Blue и Martian Green.

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Напомним, что ранее Samsung Galaxy S10 разгромил iPhone XS своей мощностью. Также Samsung откажется от Galaxy Note 10 в пользу другой модели.

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