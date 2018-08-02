Samsung поиздевались над Apple и iPhone X (видео)

В под удар попали "челка" iPhone X, отсутствие режима разделения экрана и возможности установки карты памяти.

Рекламные ролики демонстрируют превосходство смартфонов Galaxy

На официальном YouTube-канале Samsung появился очередные ролики из серии Ingenius, высмеивающие недостатки iPhone и демонстрирующие превосходство смартфонов Galaxy.

Если в прошлый раз южнокорейская компания пародировала некомпетентность консультантов и слабых возможностях смартфонов Apple, то в этот раз под удар попали "челка" iPhone X, отсутствие режима разделения экрана и возможности установки карты памяти.

По сюжету к консультанту в Apple Store подходят клиенты и задают разные вопросы про iPhone, сравнивая смартфон с Galaxy S9. В первом ролике девушка удивляется, узнав, что в iPhone X нет режима разделения экрана, а Galaxy S9 такую возможность предоставляет.

В другом рекламном ролике другая девушка жалуется консультанту, что в iPhone отсутствует слот для карты памяти microSD. Консультант пытается объяснить, что в смартфонах Apple он не предусмотрен и предлагает пользоваться облачным хранилищем iCloud. Девушка жалуется, что боится держать файлы "где-то в облаке", и упоминает Galaxy S9, в котором такой слот есть.

Последний ролик высмеивает главную фишку iPhone X — вырез в верхней части дисплея. Этот "недостаток" очень беспокоит потенциального покупателя, ведь вырез виден даже при просмотре видеороликов.

Напомним, что ранее Apple обещала прекратить выпуск iPhone X и "похоронила" прорывную идею в iPhone X.