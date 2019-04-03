Samsung порадовал владельцев старых смартфонов Galaxy

Samsung продолжит обновлять старые смартфоны Galaxy S7 спустя три года после выхода

Samsung Galaxy S7 будет получать обновления до 2020 года Фото: GSMarena

Производители смартфонов, как правило, не поддерживают свои устройства дольше 2-2,5 лет после выхода, а малоизвестные китайские компании прекращают выпуск обновлений уже в первые полгода. Но Samsung сделала приятный сюрприз владельцам "старых" флагманов Galaxy S7 – эта модель будет получать все свежие обновления, как и прежде, сообщает Sammobile.

Казалось бы, Samsung Galaxy S7 очень сильно устарел, ведь вышел он на рынок более трех лет назад, но им продолжают пользоваться миллионы людей по всему миру, ведь по производительности и возможностям фотокамеры он почти не уступает новинкам.

Смартфоны с ежемесячным и ежеквартальным графиками выпуска обновлений

Южнокорейский производитель объявил о том, что продолжит выпускать для Samsung Galaxy S7 патчи для системы безопасности от Google, а выходить они будут каждый квартал, то есть приблизительно каждые три месяца. Пойти на такой шаг бренд решил несмотря на то, что программная поддержка этой модели должна была полностью прекратиться еще в прошлом году. Ранее после того, как смартфонам исполнялось три года, флагманские устройства Samsung получали обновления только в случае крайней необходимости.

Как долго флагман Samsung будет получать ежеквартальные апдейты, не уточняется, но происходить это будет как минимум до 2020 года. Обновления будут приходить в виде новых прошивок, которые можно устанавливать "по воздуху" без каких-либо сложностей. Однако не стоит надеяться, что Samsung Galaxy S7 получит Android 10.0.

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