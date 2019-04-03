Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Samsung порадовал владельцев старых смартфонов Galaxy

Samsung продолжит обновлять старые смартфоны Galaxy S7 спустя три года после выхода

Евгений Опанасенко
Сегодня, 15:18
Samsung Galaxy S7 будет получать обновления до 2020 года
Samsung Galaxy S7 будет получать обновления до 2020 года
Фото: GSMarena

Производители смартфонов, как правило, не поддерживают свои устройства дольше 2-2,5 лет после выхода, а малоизвестные китайские компании прекращают выпуск обновлений уже в первые полгода. Но Samsung сделала приятный сюрприз владельцам "старых" флагманов Galaxy S7 – эта модель будет получать все свежие обновления, как и прежде, сообщает Sammobile.

Казалось бы, Samsung Galaxy S7 очень сильно устарел, ведь вышел он на рынок более трех лет назад, но им продолжают пользоваться миллионы людей по всему миру, ведь по производительности и возможностям фотокамеры он почти не уступает новинкам.

Смартфоны с ежемесячным и ежеквартальным графиками выпуска обновлений

Южнокорейский производитель объявил о том, что продолжит выпускать для Samsung Galaxy S7 патчи для системы безопасности от Google, а выходить они будут каждый квартал, то есть приблизительно каждые три месяца. Пойти на такой шаг бренд решил несмотря на то, что программная поддержка этой модели должна была полностью прекратиться еще в прошлом году. Ранее после того, как смартфонам исполнялось три года, флагманские устройства Samsung получали обновления только в случае крайней необходимости.

Как долго флагман Samsung будет получать ежеквартальные апдейты, не уточняется, но происходить это будет как минимум до 2020 года. Обновления будут приходить в виде новых прошивок, которые можно устанавливать "по воздуху" без каких-либо сложностей. Однако не стоит надеяться, что Samsung Galaxy S7 получит Android 10.0.

Смотрите также в сюжете о том, как огромную популярность набирают телефоны без интернета:

Напомним, что ранее эксперты назвали самые мощные смартфоны весны по рейтингу AnTuTu. Также сообщалось, что Samsung готовит смартфон мечты на зависть Apple. Также Samsung назвала смартфоны, которые получат новый Android.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Еще несколько материалов по теме:
В Android обнаружили угрозу всем смартфонам мира Назван смартфон с самой лучшей камерой для ночной съемки Сколько памяти нужно смартфону: исследование Samsung Galaxy S10 получил необычный индикатор заряда: фото
Galaxy Samsung android смартфоны обновление Samsung Electronics Samsung Galaxy
Реклама

Новости партнеров

Дмитрий Харатьян огорчил фанатов изменившейся внешностью
Дмитрий Харатьян огорчил фанатов изменившейся внешностью
Агата Муцениеце прокомментировала свой роман с Дмитрием Нагиевым
Агата Муцениеце прокомментировала свой роман с Дмитрием Нагиевым
Вера Брежнева: «Не могу ненавидеть Цекало»
Вера Брежнева: «Не могу ненавидеть Цекало»
Алкоголизм, депрессия и анорексия дочери: драмы жизни Догилевой
Алкоголизм, депрессия и анорексия дочери: драмы жизни Догилевой

Популярные статьи

Сегодня, 13:41Fun

3 апреля: какой сегодня праздник и что нельзя делать

Сегодня, 11:40Техно

Google навсегда закрыла социальную сеть Google+

Сегодня, 07:02Fun

Невнимательность принесла мужчине тысячи долларов

Вчера, 17:04Шоу-бизнес

Меган Маркл получила жесткий запрет от принца Чарльза

Вчера, 14:36Афиша

Умер актер из сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Бандитский Петербург"

Вчера, 13:22Fun

Пасха 2019 в Украине: когда отмечаем главный церковный праздник

Вчера, 12:17Fun

Журналистка спряталась от оператора в прямом эфире: забавное видео

Вчера, 12:04Шоу-бизнес

Ольга Фреймут показала младшую дочь Евдокию

Вчера, 10:10Wellness

Магнитные бури в апреле 2019 отменяются: приятный прогноз на месяц

Вчера, 10:08Шоу-бизнес

Официально: хореограф Илона Гвоздева объявила о завершении карьеры

Вчера, 08:00Food

Пасха 2019: ТОП-5 рецептов мясных блюд к празднику

Вчера, 05:08Психология

Гороскоп на сегодня: Скорпионам стоит потрудиться, а Овнам – провести время с друзьями

1 апреляFun

Поздравления с 1 апреля в стихах: прикольные открытки и картинки

1 апреляFun

55-летняя женщина родила ребенка для дочери

1 апреляFun

Акулы потопили лодку с рыбаками: невероятное видео

1 апреляFun

Странный танец невесты попал на видео и рассмешил сеть

Новости партнеров

Бродяга любви: пластические операции и скандалы Леонтьева
Бродяга любви: пластические операции и скандалы Леонтьева
«Не пожелаешь и врагу»: Брежнева рассказала про семейную драму
«Не пожелаешь и врагу»: Брежнева рассказала про семейную драму
5 комнатных растений, которые привлекают деньги, удачу и любовь
5 комнатных растений, которые привлекают деньги, удачу и любовь
У Юлии Барановской случилась истерика на съемках телешоу
У Юлии Барановской случилась истерика на съемках телешоу
Дантес злив повністю голе фото Дорофєєвої
Дантес злив повністю голе фото Дорофєєвої
Скороспелые пирожки с капустой
Скороспелые пирожки с капустой
Донька Кравець із Квартал 95 захопила своєю красою: копія мами
Донька Кравець із Квартал 95 захопила своєю красою: копія мами
Ольга Дроздова потерпела полное фиаско на сцене
Ольга Дроздова потерпела полное фиаско на сцене