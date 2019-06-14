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Samsung представала невообразимо гигантский 8K телевизор: фото

Телевизор The Wall Luxury обладает 120 Гц частотой обновления и диагональю в 292 дюйма

Евгений Опанасенко
Сегодня, 19:02
The Wall Luxury собирается из небольших панелей в огромный экран
The Wall Luxury собирается из небольших панелей в огромный экран
Фото: TechSpot

Компания Samsung официально представила The Wall Luxury – новейшую версию своего модульного экрана MicroLED. Телевизор обладает максимальным разрешением 8K и диагональю в 292 дюйма. Вместе с телевизором-гигантом на рынок будут поставляться экраны более скромных размеров – 73 дюйма с разрешением 2K.

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Панель обладает не просто огромными размерами, но и впечатляющими характеристиками. Wall Luxury поставляется со встроенным искусственным интеллектом для улучшения изображения, частотой обновления 120 Гц и технологией Quantum HDR для максимальной яркости 2000 нит, что делает его аппетитным продуктом для просмотра фильмов, спортивных мероприятий и видеоигр.

Samsung The Wall Luxury
Samsung The Wall Luxury
Фото: The Verge

Другие заманчивые характеристики включают в себя толщину менее 30 мм, безрамочный дизайн и настраиваемые рамки декора, которые позволяют ему гармонировать с окружающей средой. Он также поставляется со специальным режимом от Samsung, который позволяет телевизору отображать произведения искусства, фотографии и картины, пока он не используется (хранитель экрана).

Стоит отметить, что технология Samsung MicroLED является модульной – она позволяет гибко настраивать их и соединять между собой для получения гигантских экранов. Но разрешение этих панелей отдельно менять нельзя – можно увеличивать разрешение только за счет добавления новых панелей в общую конструкцию.

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MicroLED — это впечатляющая новая технология отображения, которая использует отдельные светодиоды для создания изображения. Благодаря этому темные области изображения полностью черные, потому что их пиксели вообще не излучают свет. Это технология самоизлучения, аналогичная OLED, но она не должна страдать от таких ее недостатков, как более низкая пиковая яркость и выгорание.

Напомним, что ранее мы рассказывали, как правильно выбирать телевизор и о чем умалчивают продавцы. В свою очередь Sony представила гигантский 16K телевизор чудовищного размера.

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Источник: TechSpot
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