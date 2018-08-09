Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Samsung представил гигантофон Galaxy Note 9 с искусственным интеллектом

Смартфон Galaxy Note9 смог удивить публику благодаря нескольким сюрпризам

Евгений Опанасенко
Сегодня, 21:17
Samsung Galaxy Note 9. Фото: Samsung
Samsung Galaxy Note 9. Фото: Samsung

Компания Samsung в Нью-Йорке представила самый ожидаемый фаблет 2018 года Galaxy Note9. Мероприятие прошло под названием Unpacked. Смартфон смог удивить публику благодаря нескольким сюрпризам, которые производитель смог реализовать внутри устройства.

8c23d0ca235dc7ed5f694dc928a08cdc
Samsung Galaxy Note 9
Samsung

В плане дисплея у Galaxy Note 9 все осталось на традиционном уровне: дисплей SuperAMOLED с разрешением QHD+ и соотношением сторон 18.5:9, защищенный по стандарту IP68. Однако "девятка" увеличилась до 6,4 дюймов, тогда как предшественник обладал 6,3 дюймами. Также неизменными остались закругленные края экрана и материалы корпуса — стекло в паре с металлическими рамками.

galaxy-note9_color_visual-a
Samsung Galaxy Note 9
Samsung

Процессор Exynos 9810 стал "сердцем" Samsung Galaxy Note9. Однако для некоторых рынков Samsung будет выпускать модель с процессором Snapdragon 845 от Qualcomm. Смартфону также расширили память до 6/8 ГБ ОЗУ и 128/512 ГБ флэш-хранилища, объем которого можно дополнительно увеличить с помощью карточек MicroSD еще на 512 ГБ. Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч, тогда как "восьмерка" обладала батарейкой на 3300 мАч. 

galaxy-note9_spec_visual
Samsung Galaxy Note 9
Samsung

Искусственный интеллект Galaxy Note9

7fda10162b590db3e9fe4ce675e10ab8
Samsung Galaxy Note 9
Samsung

Первым сюрпризом оказалась фотокамера, которая хоть и использует сенсор от Samsung Galaxy S9+, но улучшена с помощью технологий искусственного интеллекта. Основная камера получила два модуля по 12 Мп. Первый — с оптической стабилизацией, фазовой системой автоматической фокусировки Dual-Pixel и диафрагмой, которая умеет переключаться с f/1.5 на f/2.4, если свет чуть лучше. Вторая камера с уже постоянной диафрагмой f/2.4 и телеобъективом. Фронтальная камера получила 8 МП фотосенсор. За безопасность отвечает сканер отпечатка пальцев на задней панели и сканер радужной оболочки глаза.

236df8573f7efccd64cd762a353dc15f
Samsung Galaxy Note 9
Samsung

Кстати, подключение к Samsung DeX стало еще проще: вывести изображение на большой монитор можно с помощью специального переходника.

Стилус S Pen

5bff32f8993d7ed708ad31ce0dfc5438
Samsung Galaxy Note 9
Samsung

Одно из главных отличий линейки Note — фирменный стилус S Pen, который прячется внутри корпуса. Однако в Note 9 он был значительно улучшен: теперь стилус умеет не только писать и рисовать, а еще и управлять плеером и камерой с помощью Bluetooth. Он по-прежнему может распознавать до 4096 степеней силы нажатия, но теперь на различные нажатия (одиночное, двойное или длительное) можно установить разные действия.

Игра Fortnite на Galaxy Note9

6note9
Samsung Galaxy Note 9
Samsung

В качестве заключительного сюрприза была приятная новость для любителей видеоигр: популярная игра Fortnite на Android в течение 30 дней будет эксклюзивом Galaxy Note 9.

Цена Galaxy Note 9

Старт продаж намечен на 24 августа, а сделать предзаказ можно уже сегодня. Стоимость модели 6/128 ГБ – $1000, с 8/512 ГБ – $1250. "Гигантофоны" будут доступны в синем, черном, коричневом и лиловом цветах. В Украине планируется вариант на 6/128 ГБ по цене 35 000 гривен. 

Напомним, что ранее Samsung высмеял Apple вместе с iPhone XSamsung отказывается от дешевых смартфонов, а также названо главное преимущество смартфонов на Android перед iPhone.

Еще несколько материалов по теме:
Samsung Galaxy S9 провалился в продажах Проще новый купить: Samsung Galaxy S9 Plus проверили на ремонтопригодность Samsung отказывается от дешевых смартфонов Samsung высмеял Apple вместе с iPhone X (видео)
камера память Galaxy Samsung искусственный интеллект в украине Samsung Galaxy Fortnite
Источник: gagadget.com
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров