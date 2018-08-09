Samsung представил гигантофон Galaxy Note 9 с искусственным интеллектом

Смартфон Galaxy Note9 смог удивить публику благодаря нескольким сюрпризам

Samsung Galaxy Note 9. Фото: Samsung

Компания Samsung в Нью-Йорке представила самый ожидаемый фаблет 2018 года Galaxy Note9. Мероприятие прошло под названием Unpacked. Смартфон смог удивить публику благодаря нескольким сюрпризам, которые производитель смог реализовать внутри устройства.

Samsung Galaxy Note 9 Samsung

В плане дисплея у Galaxy Note 9 все осталось на традиционном уровне: дисплей SuperAMOLED с разрешением QHD+ и соотношением сторон 18.5:9, защищенный по стандарту IP68. Однако "девятка" увеличилась до 6,4 дюймов, тогда как предшественник обладал 6,3 дюймами. Также неизменными остались закругленные края экрана и материалы корпуса — стекло в паре с металлическими рамками.

Samsung Galaxy Note 9 Samsung

Процессор Exynos 9810 стал "сердцем" Samsung Galaxy Note9. Однако для некоторых рынков Samsung будет выпускать модель с процессором Snapdragon 845 от Qualcomm. Смартфону также расширили память до 6/8 ГБ ОЗУ и 128/512 ГБ флэш-хранилища, объем которого можно дополнительно увеличить с помощью карточек MicroSD еще на 512 ГБ. Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч, тогда как "восьмерка" обладала батарейкой на 3300 мАч.

Samsung Galaxy Note 9 Samsung

Искусственный интеллект Galaxy Note9

Samsung Galaxy Note 9 Samsung

Первым сюрпризом оказалась фотокамера, которая хоть и использует сенсор от Samsung Galaxy S9+, но улучшена с помощью технологий искусственного интеллекта. Основная камера получила два модуля по 12 Мп. Первый — с оптической стабилизацией, фазовой системой автоматической фокусировки Dual-Pixel и диафрагмой, которая умеет переключаться с f/1.5 на f/2.4, если свет чуть лучше. Вторая камера с уже постоянной диафрагмой f/2.4 и телеобъективом. Фронтальная камера получила 8 МП фотосенсор. За безопасность отвечает сканер отпечатка пальцев на задней панели и сканер радужной оболочки глаза.

Samsung Galaxy Note 9 Samsung

Кстати, подключение к Samsung DeX стало еще проще: вывести изображение на большой монитор можно с помощью специального переходника.

Стилус S Pen

Samsung Galaxy Note 9 Samsung

Одно из главных отличий линейки Note — фирменный стилус S Pen, который прячется внутри корпуса. Однако в Note 9 он был значительно улучшен: теперь стилус умеет не только писать и рисовать, а еще и управлять плеером и камерой с помощью Bluetooth. Он по-прежнему может распознавать до 4096 степеней силы нажатия, но теперь на различные нажатия (одиночное, двойное или длительное) можно установить разные действия.

Игра Fortnite на Galaxy Note9

Samsung Galaxy Note 9 Samsung

В качестве заключительного сюрприза была приятная новость для любителей видеоигр: популярная игра Fortnite на Android в течение 30 дней будет эксклюзивом Galaxy Note 9.

Цена Galaxy Note 9

Старт продаж намечен на 24 августа, а сделать предзаказ можно уже сегодня. Стоимость модели 6/128 ГБ – $1000, с 8/512 ГБ – $1250. "Гигантофоны" будут доступны в синем, черном, коричневом и лиловом цветах. В Украине планируется вариант на 6/128 ГБ по цене 35 000 гривен.

Напомним, что ранее Samsung высмеял Apple вместе с iPhone X, Samsung отказывается от дешевых смартфонов, а также названо главное преимущество смартфонов на Android перед iPhone.