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Samsung представил в Украине Galaxy Fold – первый смартфон с гибким экраном

Инновационный Samsung Galaxy Fold вполне обоснованно называют новым измерением в пользовании смартфонами

4 декабря в обновленном Samsung Experience Store на Почайной — самом большом магазине компании Samsung Electronics в стране – был представлен украинской публике первый смартфон с гибким экраном Galaxy Fold. 21 декабря гаджет появится в продаже на нашем рынке. А заявки можно оставлять на официальном сайте компании уже сейчас.

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Инновационный Samsung Galaxy Fold вполне обоснованно называют новым измерением в пользовании смартфонами. В последние годы несколько компаний представляли свои модели таких устройств. Но Samsung Galaxy Fold – первый из них, который поступил в продажу.

Устройство, в сложенном виде вполне сопоставимое с привычным смартфоном, движением кисти превращается в небольшой планшет с экраном 7,3". Поэтому именно дисплей в первую очередь приковывает внимание при первом знакомстве с гаджетом. Применение инновационного полимера в Dynamic AMOLED Infinity Flex позволило создать гибкий, но очень прочный экран с прекрасным качеством изображения.

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Инерция мышления заставляет настороженно относится к такой конструкции. Успокоила фраза эксперта, прозвучавшая на презентации. "В механизме раскладывающегося экрана использованы наработки швейцарских часовщиков. А полимер выдерживает до 100 изгибов ежедневно в течение 5 лет", – заверил менеджер продуктового маркетинга Samsung Electronics Евгений Ким.

Наличие обычного и сгибающегося экранов позволили реализовать концепцию Multi display. Речь идет о 3 активных окнах на основном, внутреннем, экране. Работа этого дисплея синхронизирована с работой внешнего экрана (диагональ 4,6") смартфона.

Упомняем и другие особенности Galaxy Fold, уже не связанные с уникальным экраном.

В первую очередь, интересна энерговооруженность такого насыщенного компонентами гаджета. В системе питания использованы 2 батареи емкостью 4380 мА∙ч с усовершенствованной защитой от перегрева. Технология обратной беспроводной зарядки Powershare позволит зарядить ваши Galaxy Watch, Galaxy Buds от батарей Galaxy Fold. Достаточно разместить устройство в центре гаджета. Для экономии расхода энергии интеллектуальная система энергосбережения выключит неиспользуемые приложения.

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В конструкции Galaxy Fold – 6 камер. Для зумирования объекта съемки пользователь одним касанием переключается между 16Мп ультраширокоугольной камерой с углом обзора 123°, 12Мп широкоугольной, телеобъективом, селфикамерой 10Мп. По поводу оптической системы Galaxy Fold один из спикеров в ходе презентации удачно отметил, что это первый смартфон, способный сделать селфи самого себя. Кроме того, искусственный интеллект, распознающий до 30 видов объектов, позволяет оптимизировать экспозицию съемки для получения совершенного изображения.

Компания обеспечила покупателей своего инновационного гаджета еще и техподдержкой премиум-класса. О чем идет речь? Помимо телефонных консультаций 24/7, каждый новый пользователь Galaxy Fold участвует в программе Samsung Care+. Никто не застрахован от того, что экран разобьется или треснет. В этом случае владельцы Samsung Galaxy Fold течение года после покупки могут воспользоваться разовой заменой дисплея Infinity Flex в авторизованных сервисных центрах Samsung. При этом франшиза будет минимальной.

На украинском рынке Galaxy Fold предлагается в черном и серебристом цветах. В комплекте со смартфоном поставляются беспроводные наушники Galaxy Buds и стильний прочнейший чехол из кевлара (напомним, что из этого материала изготовляются бронежилеты и каски). Стоимость Samsung Galaxy Fold составляет 56 999 грн. Предзаказ можно оставлять на официальном сайте компании уже сейчас.

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