Samsung представила смартфон будущего со складываемым экраном

Показанный образец пока является прототипом далеким до конечного продукта

Полноценный смартфон появится в продаже уже в следующем году. Фото: The Verge

На мероприятии Samsung Developer Conference 2018 компания представила миру складываемым смартфоном с гибким экраном. Прототип подобных дисплеев южнокорейская компания показывала давно, но первый рабочий прототип показали лишь вчера. Технология получила название Infinity Flex Display.

Принцип работы складываемого дисплея от Samsung Фото: The Verge

На презентации Samsung отметили, то показанный образец пока является прототипом далеким до конечного продукта, который создан лишь для демонстрации технологии. Массовый смартфон будет выглядеть иначе и поступит в продажу лишь в следующем году, но для запуска производства компании необходимо всего несколько месяцев.

Технология получила название Infinity Flex Display Фото: The Verge

Для того, чтобы подобный смартфон мог существовать, компании пришлось изобретать новый защитный слой со специальным полимером для придания гибкости и одновременной жесткости конструкции экрана. Даже клей, соединяющий панель с защитным слоем, здесь специальный.

Infinity Flex Display Фото: The Verge

Главным недостатком такой конструкции является толщина корпуса. Из-за этого смартфон кажется очень громоздким. Конструкция корпуса представляет собой форм-фактор вертикального флипа – внутри скрывается гибкий 7,3-дюймовый экран. В сложенном виде устройство напоминает очень толстый смартфон. Для вывода изображения в компактном виде используется небольшой экран на внешней стороне.

Смартфоны для потребителей поступят в продажу в 2019 году Фото: The Verge

Основной экран может выводить одновременно три приложения — соответствующий режим получил название Multi-Active Window. Что интересно, сейчас Samsung тесно сотрудничает с Google в плане поддержки Android гибких дисплеев, так что в плане преимуществ такого экрана для ПО пока все довольно туманно.

К производству смартфон уже готов Фото: The Verge

Представители Samsung также раскрыли технические характеристики обоих дисплеев устройства. В разложенном виде 7,3-дюймовый экран дюйма будет иметь разрешение GXGA+ (1536х2152 пикселей, 420 PPI) и соотношение сторон 4.2:3. Дополнительный экран диагональю 4,58 дюйма характеризуется разрешением 840х1960 пикселей и соотношением сторон 21:9.

Samsung может возглавить гонку складных смартфонов, однако это не единственная компания, которая работает над подобными гаджетами. О планах выпустить складываемый смартфон уже заявили Huawei, Lenovo, Xiaomi, LG. Так что в ближайшие год-два мы увидим, как минимум несколько складных аппаратов.

Напомним, что в Китае производители опередили Samsung и создали гибкий смартфон "на скорую руку". Первые впечатления оказались не очень приятными. В то же время Samsung рассекретили инновационную часть смартфона Galaxy S10.