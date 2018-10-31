Samsung рассекретили инновационную часть смартфона Galaxy S10

Для фотографий разработанная Samsung система применяется впервые

Фотокамера Galaxy S10 превзойдет сенсоры от Sony. Фото: IEVENN News

Южнокорейская компания Samsung создала собственный мощный фотосенсор, который оказался на голову выше аналога от лидера мобильных камер компании Sony.

Правда, представлена была лишь ее электронная часть в виде датчиков, предназначенных для мультикамерных смартфонов, 48-мегапиксельной Isocell Bright GM1 и 32-мегапиксельной Isocell Bright GD1. Технология Isocell Plus позволяет обеспечить высокое качество картинки несмотря на небольшой размер пикселя.

Технология Isocell Bright GM1 Фото: engadget.com

Шаг пикселя в обоих составляет всего 0,8 микрометра, что позволяет Samsung размещать многопиксельные сенсоры на небольших микросхемах. Более того, если использовать более низкое разрешение, 12 или 8 мегапикселей, то фотосенсор будет использовать высокую светочувствительность, эквивалентную пикселю в 4 раза большего размера.

Сенсор GD1 обеспечивает высокодинамичный диапазон насыщенности цвета в условиях высокой контрастности или низкой освещенности, а также электронную стабилизацию изображения на основе гироскопа.

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Как сообщает Samsung, новые датчики должны поступить в производство в IV квартале этого года. Учитывая, что в феврале 2019 года может быть анонсирован флагман Samsung следующего поколения Galaxy S10, то есть большой шанс, что этот сенсор появится в самом инновационном смартфоне Samsung.

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