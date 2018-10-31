Samsung рассекретили инновационную часть смартфона Galaxy S10
Для фотографий разработанная Samsung система применяется впервые
Южнокорейская компания Samsung создала собственный мощный фотосенсор, который оказался на голову выше аналога от лидера мобильных камер компании Sony.
Правда, представлена была лишь ее электронная часть в виде датчиков, предназначенных для мультикамерных смартфонов, 48-мегапиксельной Isocell Bright GM1 и 32-мегапиксельной Isocell Bright GD1. Технология Isocell Plus позволяет обеспечить высокое качество картинки несмотря на небольшой размер пикселя.
Шаг пикселя в обоих составляет всего 0,8 микрометра, что позволяет Samsung размещать многопиксельные сенсоры на небольших микросхемах. Более того, если использовать более низкое разрешение, 12 или 8 мегапикселей, то фотосенсор будет использовать высокую светочувствительность, эквивалентную пикселю в 4 раза большего размера.
Сенсор GD1 обеспечивает высокодинамичный диапазон насыщенности цвета в условиях высокой контрастности или низкой освещенности, а также электронную стабилизацию изображения на основе гироскопа.
Как сообщает Samsung, новые датчики должны поступить в производство в IV квартале этого года. Учитывая, что в феврале 2019 года может быть анонсирован флагман Samsung следующего поколения Galaxy S10, то есть большой шанс, что этот сенсор появится в самом инновационном смартфоне Samsung.
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