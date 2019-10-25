Samsung разработала супербыстрый процессор для смартфонов

Samsung Exynos 990 оказался быстрее любого процессора компании на 20%

Exynos 990 появится в следующей флагманской линейке Samsung Galaxy S11 Фото: TechSpot

Samsung официально представила свой следующий мобильный процессор Exynos 990. Компания заявляет, что новый чип работает на 20% быстрее нынешнего поколения процессоров при выполнении обычных и графических задач. Более того, приложения, разработанные для использования преимуществ технологий искусственного интеллекта на Exynos 990, работают в 2 раза быстрее.

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Трехкластерный дизайн Exynos 990 оснащен двумя ядрами Cortex-A76 для повышения производительности и четырьмя энергоэффективными ядрами Cortex-A55 для повышения общей производительности на 20%. Графика, обрабатывается встроенным графическим ядром ARM Mali-G77 и выдает на 20% больше мощности.

Кроме того, новая система на кристалле получила 2-ядерный "нейронный процессор" (NPU) для обработки задач ИИ на борту. В сочетании с новым улучшенным процессором цифровых сигналов NPU может выполнять более 10 триллионов операций в секунду. Наличие встроенного NPU означает, что операции ИИ не нужно передавать на обработку через удаленный сервер, что значительно ускоряет выполнение этих задач.

Презентация Samsung Exynos 990 Фото: TechSpot

Exynos 990 также получил новый драйвер для дисплеев с частотой обновления 120 Гц и встроенный усовершенствованный процессор сигналов изображения (ISP). Южнокорейский производитель заявляет, что драйвер дисплея может выдавать "более плавную анимацию даже на устройствах с несколькими дисплеями, например, на складываемых телефонах", намекая на то, что он может появиться в долгожданном Galaxy Fold, который поступит в продажу в апреле 2020 года.

Samsung утверждает, что мобильный процессор поддерживает фотокамеры с разрешением до 108 мегапикселей. Компания также анонсировала чип 5G Exynos Modem 5123. 5123 использует тот же 7 нм техпроцесс EUV, что и Exynos 990.

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"5G Exynos Modem 5123, один из первых 5G модемных чипов, изготовленных с использованием 7-нм технологии EUV. Он поддерживает практически весь спектр сетей 5G до 6 ГГц, а также GSM/CDMA, 3G WCDMA, TD-SCDMA, HSPA и 4G LTE, с выдающейся скоростью нисходящей линии связи по всем направлениям", – заявили в Samsung.

Скорость мобильного 5G интернета может достигать 5,1 Гбит/с в сетях 5G и 3 Гбит/с в 4G с использованием "квадратурной амплитудной модуляции 1024". Эта скорость передачи вдвое выше, чем у Exynos 980, который был выпущен в прошлом месяце. Для обеспечения пропускной способности Exynos 990 поддерживает скорость передачи данных памяти LPDDR5 до 5500 Мбит/с.

Вероятнее всего чип Exynos 990 появится в следующей флагманской линейке Samsung Galaxy S11 и Note 11, которые также получат параллельные модификации с процессором Snapdragon 865 для рынков США и Гонконга.

Напомним, что ранее Samsung Galaxy S10 устроили проверку на скорость, где проверяли мощность процессоров Snapdragon и Exynos. Также недавно эксперты составили рейтинг ТОП-10 быстрых мобильных процессоров.

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