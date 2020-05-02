Samsung сделала приятный сюрприз владельцам старых смартфонов

На форуме Samsung официально подтвердили поддержку оболочки One UI 2.1 для Galaxy Note 9 и Galaxy S9

Фирменный интерфейс One UI 2.1 для смартфонов Samsung был представлен вместе с моделью Galaxy S20 в начале 2020 года. Свежие флагманы уже получили новую прошивку с улучшенной графической оболочкой. О старых смартфонах южнокорейский производитель умолчал. Появилась даже информация о том, что компания не будет выпускать One UI 2.1 для старый моделей Galaxy.

Последнее обновление на официальном форуме Samsung показывает, что компания расширит поддержку One UI 2.1 для модельного ряда флагманов 2018 года. Таким образом, улучшенный интерфейс официально получат модели Samsung Galaxy S9, Galaxy S9+ и Note 9. Сейчас обновление находится в разработке. Более того, тестовая версия скоро станет доступна для этих устройств, сообщает Sammobile.

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Ранее возникла путаница в обновлении One UI 2.1 для Galaxy Note 9 и Galaxy S9. В Samsung не уточняли, стоит ли владельцам устаревших, но все еще актуальных мобильных устройств ждать прошивку. Позже через корейское приложение Samsung Members было отправлено уведомление о том, что Samsung в настоящее время не планирует выпускать One UI 2.1 для Galaxy Note 9.

Позже модератор из команды программного обеспечения показал, что ряд функций One UI 2.1 все же будет работать на старых устройствах без снижения производительности. Поскольку более слабый Galaxy Note 10 Lite получит One UI 2.1 вместе с некоторыми из лучших функций программного обеспечения от Galaxy S20, то производительный Galaxy Note 9 тоже способен их "потянуть".

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Оболочка One UI 2.1 добавляет функции, дебютировавшие с флагманскими смартфонами серии Galaxy S20: новые AR-эмодзи, быстрый обмен файлами Quick share, Music Share, "профессиональный" режим видео, а также поддержку съемки видео фронтальной камерой с разрешением 4K на скорости 60 к/с и прочие полезные опции.

Напомним, что ранее владельцы смартфонов Samsung получали странные уведомления. Также недавно в Oppo представили конкурента Samsung Galaxy S20.

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