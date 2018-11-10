Samsung создает новый процессор для смартфона Galaxy S10

Новинка будет произведена с использованием 7-нанометрового техпроцесса

Процессор может получить название Exynos 9820. Фото: arpaco.ir

Южнокорейская компания Samsung анонсировала выпуск нового мобильного процессора Exynos, который, по слухам, будет использоваться в будущем Galaxy S10. В честь анонса Samsung выложила тизер в Twitter.

Название нового чипсета пока не оглашается. Эксперты из GSMArena высказали предположение, что флагманский процессор будет преемником Exynos 9810 и вероятно получит наименование Exynos 9820.

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Новинка вероятно будет оснащена восьмиядерным ЦПУ, использующим два ядра Mongoose M4, два ядра ARM Cortex-A76 и четыре ядра ARM Cortex-A55, и будет произведена с использованием 7-нанометрового техпроцесса.

О том, каким окажется новый Exynos, пользователи узнают 14 ноября. Текущий флагманский чипсет Exynos 9810 Samsung, напомним, презентовала в начале января этого года: им компания оснастила свои топовые устройства 2018 года — Galaxy S9 и Galaxy Note9. Однако для некоторых регионов флагманы Samsung оснащались Qualcomm Snapdragon 845.

Напомним, что ранее Samsung прекращает выпуск бюджетных смартфонов. Параллельно Samsung готовит смартфон с пугающе гигантским экраном.