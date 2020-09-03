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Samsung создала смартфон Galaxy M51 с "ядерной" батареей

Сегодня, 07:15

Samsung уверяет, что с батареей емкостью 7000 мАч смартфон способен работать до трех дней без подзарядки

На презентации гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold 2 мало кто заметил еще один важный анонс – смартфон из бюджетного сегмента Galaxy M51 с подобием "ядерного" аккумулятора. Производитель из Южной Кореи уверяет, что с батареей емкостью 7000 мАч трубка способна работать до трех дней без подзарядки – весьма серьезное заявление.

В дополнение к большой емкости аккумулятора, M51 поставляется с быстрым зарядным устройством на 25 Вт, которое идет в комплекте. Смартфон также оснащен боковым сканером отпечатков пальцев и разъемом для наушников 3,5 мм.

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Смартфон оснащен 6,7-дюймовым дисплеем с матрицей AMOLED Plus и разрешением 1080x2340 пикселей. Поскольку это не флагман, M51 работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 730, который весьма производительный.

Samsung Galaxy M51
Samsung Galaxy M51
Фото: TechSpot

На борту также установлено 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ памяти и 32-мегапиксельная селфи-камера, врезанная в экран, и четырьмя объективами на обратной стороне: основная камера 64 МП, сверхширокая 12 МП, макросъемка 5 МП, и 5 МП датчик глубины.

Samsung Galaxy M51
Samsung Galaxy M51
Фото: TechSpot

Изначально новинка будет доступна в Индии, где смартфон поступит в продажу 10 сентября по цене в 285 евро. В Европе ожидаемой датой начала продаж указано 11 сентября, причем в Германии Galaxy M51 уже доступен для предзаказа по цене в 360 евро и доступен в двух цветовых вариантах: черном и белом.

Напомним, что ранее LG создала самый удивительный смартфон за последние годы. В то же время Samsung обещает выпустить смартфон со 150-мегапиксельной фотокамерой.

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Источник: ixbt.com
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