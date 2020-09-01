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Samsung выпустила SSD накопитель 980 Pro с фантастической скоростью

Сегодня, 08:25

Флагманский накопитель Samsung 980 Pro достигает скорости в 7000 Мб/с и доступен в емкостях 250 ГБ, 500 ГБ и 1 ТБ

Samsung скромно и без лишнего пафоса выпустила свой самый быстрый потребительский твердотельный накопитель (SSD NVMe) на сегодняшний день. Модель Samsung 980 Pro в форм-факторе M.2 была замечена ранее на выставке CES 2020 и лишь к концу лета представлены официально, но пока не доступны для приобретения, сообщает TechSpot.

Samsung 980 Pro доступен в трех объемах хранения: 250 ГБ, 500 ГБ и 1 ТБ. Но самое главное, что дает ему небывалую скорость – поддержка шины PCIe 4.0, которая позволяет накопителю достигать небывалой скорости в 7000 Мб/с, но при условии, что у покупателя будет компьютер с поддержкой подобных NVMe дисков – сейчас такие есть только на платформе AMD.

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Других подробных характеристик Samsung не раскрывает. Известный инсайдер, Ice Universe, первоначально раскрыл подробности о 980 Pro, включая новый настраиваемый контроллер Elpis и технологию хранения, лежащую в основе накопителя. Пользователи также извлекли дополнительную информацию из официального списка 980 Pro на сайте Samsung в Сингапуре, которая сейчас удалена.

Флагманский NVMe SSD – Samsung 980 Pro
Флагманский NVMe SSD – Samsung 980 Pro
Фото: TechSpot

В отличие от Samsung 970 Pro с его 2-битной памятью MLC, Samsung выбрала 3-битное хранилище MLC (также называемое TLC) в новом 980 Pro. Это изменение значительно снизило рейтинг выносливости (TBW) 980 Pro по сравнению с его предшественником, уменьшив его вдвое до 600 ТБ Вт для модели 1 ТБ по сравнению с 1200 ТБ для модели 970 Pro с 1 ТБ.

Samsung 980 Pro работает на сверхбыстрой шине PCIe 4.0
Samsung 980 Pro работает на сверхбыстрой шине PCIe 4.0
Фото: TechSpot

Однако уменьшенный показатель выносливости не должен беспокоить большинство пользователей, так как они получат 5-летнюю гарантию на все три модели и беспрецедентный уровень производительности этого накопителя при условии, что у них есть ПК с поддержкой PCIe 4.0 с процессором Ryzen, чтобы полностью воспользоваться преимуществом. Модели на Intel с поддержкой PCIe 4.0 появятся лишь в 11-м поколении процессоров Rocket Lake с соответствующими материнскими платами.

О доступности накопителя и его цене в Samsung пока не говорит. Его ближайшими конкурентами (PCIe 4.0, на базе TLC) являются чуть медленные Corsair MP600 и Sabrent Rocket, оба из которых в настоящее время стоят около 200 долларов за версию на 1 ТБ. SSD-накопители Samsung обычно стоят дороже конкурентов, поэтому 980 Pro не должен быть исключением.

Напомним, что ранее эксперты предупреждали об обесценивании памяти – SSD диски рухнут в цене. Также мы рассказывали, как спасти личные фотографии и видео от гниения дисков.

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Источник: TechSpot
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