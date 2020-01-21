Samsung выпустит Android 10 для 43 смартфонах: список моделей
Android 10 будет поставляться не в "голом виде", а вместе с оболочкой One UI 2.0
Android 10 появилась 3 сентября 2019 года, но до сих пор эта версия мобильной операционной системы установлена на крайне малом количестве смартфонов. Для остальных моделей эта прошивка все еще находится либо на стадии бета-тестирования, либо отсутствует вовсе. Буквально в конце 2019 года Android 10 вышла для модельного ряда Galaxy S10 и Note 10. В январе ресурс AndroidPure поделился информацией о том, какие устройства получат Android 10 к концу 2020 года. В список попало 43 актуальных моделей.
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Android 10 будет поставляться не в "голом виде", а вместе с оболочкой One UI 2.0 со множеством изменений. При этом аппараты, выпущенные в 2017 году и раньше, оказались в аутсайдерах и не получат обновление, поскольку Samsung прекратил их поддержку – пользователям таких смартфонов придется довольствоваться устаревшим программным обеспечением.
Сообщается, что новую операционную систему получат смартфоны:
- Galaxy S10e,
- Galaxy S9,
- Galaxy S9+,
- Galaxy Note 10,
- Galaxy Note 10+,
- Galaxy Note 9,
- Galaxy M40,
- Galaxy M30,
- Galaxy M30s,
- Galaxy M20,
- Galaxy M10,
- Galaxy J8,
- Galaxy J6,
- Galaxy J6+,
- Galaxy J4,
- Galaxy J4+,
- Galaxy J7 Duo,
- Galaxy J7 2018,
- Galaxy J5 2018,
- Galaxy J3 2018,
- Galaxy A90 5G,
- Galaxy A80,
- Galaxy A70,
- Galaxy A60,
- Galaxy A50,
- Galaxy A50s,
- Galaxy A40,
- Galaxy A30,
- Galaxy A30s,
- Galaxy A20,
- Galaxy A20e,
- Galaxy A10,
- Galaxy A10s,
- Galaxy A10e,
- Galaxy A9 Pro 2019,
- Galaxy A9,
- Galaxy A7,
- Galaxy A6,
- Galaxy A6+,
- Galaxy A8,
- Galaxy A8 Star Lite,
- Galaxy A9,
- Galaxy A9 Star Lite.
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Кроме того, Android 10 получат планшетные компьютеры Galaxy Tab S5e, Galaxy Tab S4, Galaxy Tab A 2019 и Galaxy Tab A 2018. Остальные "таблетки" обновление не получат. Сама компания пока не спешит с публикацией официального списка смартфонов, которые будут обновлены до новой операционной системы.
Напомним, что ранее эксперты предрекали, что Samsung Galaxy S11 получит фотокамеру NASA со спектрометром. Также в 2020 году ожидаются первые смартфоны с 200-мегапиксельными фотокамерами.
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