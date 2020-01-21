Samsung выпустит Android 10 для 43 смартфонах: список моделей

Android 10 будет поставляться не в "голом виде", а вместе с оболочкой One UI 2.0

Модели смартфонов 2018-2019 годов получат Android 10 Фото: Unsplash

Android 10 появилась 3 сентября 2019 года, но до сих пор эта версия мобильной операционной системы установлена на крайне малом количестве смартфонов. Для остальных моделей эта прошивка все еще находится либо на стадии бета-тестирования, либо отсутствует вовсе. Буквально в конце 2019 года Android 10 вышла для модельного ряда Galaxy S10 и Note 10. В январе ресурс AndroidPure поделился информацией о том, какие устройства получат Android 10 к концу 2020 года. В список попало 43 актуальных моделей.

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Android 10 будет поставляться не в "голом виде", а вместе с оболочкой One UI 2.0 со множеством изменений. При этом аппараты, выпущенные в 2017 году и раньше, оказались в аутсайдерах и не получат обновление, поскольку Samsung прекратил их поддержку – пользователям таких смартфонов придется довольствоваться устаревшим программным обеспечением.

Список смартфонов, которые получат Android 10 Фото: AndroidPure

Сообщается, что новую операционную систему получат смартфоны:

Galaxy S10e, Galaxy S9, Galaxy S9+, Galaxy Note 10, Galaxy Note 10+, Galaxy Note 9, Galaxy M40, Galaxy M30, Galaxy M30s, Galaxy M20, Galaxy M10, Galaxy J8, Galaxy J6, Galaxy J6+, Galaxy J4, Galaxy J4+, Galaxy J7 Duo, Galaxy J7 2018, Galaxy J5 2018, Galaxy J3 2018, Galaxy A90 5G, Galaxy A80, Galaxy A70, Galaxy A60, Galaxy A50, Galaxy A50s, Galaxy A40, Galaxy A30, Galaxy A30s, Galaxy A20, Galaxy A20e, Galaxy A10, Galaxy A10s, Galaxy A10e, Galaxy A9 Pro 2019, Galaxy A9, Galaxy A7, Galaxy A6, Galaxy A6+, Galaxy A8, Galaxy A8 Star Lite, Galaxy A9, Galaxy A9 Star Lite.

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Кроме того, Android 10 получат планшетные компьютеры Galaxy Tab S5e, Galaxy Tab S4, Galaxy Tab A 2019 и Galaxy Tab A 2018. Остальные "таблетки" обновление не получат. Сама компания пока не спешит с публикацией официального списка смартфонов, которые будут обновлены до новой операционной системы.

Напомним, что ранее эксперты предрекали, что Samsung Galaxy S11 получит фотокамеру NASA со спектрометром. Также в 2020 году ожидаются первые смартфоны с 200-мегапиксельными фотокамерами.

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