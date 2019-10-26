Samsung выпустит Android 10 для старых смартфонов

Samsung Galaxy S8 и Galaxy Note 8 вероятно могут получить официальную прошивку Android 10

Samsung не забыл о Galaxy S8 и Galaxy Note 8 Фото: Unsplash

В прошлом месяце Google официально выпустила Android 10 для смартфонов серии Google Pixel. Вслед за ними обновление официально получит ряд популярных флагманских смартфонов, в том числе модели Samsung Galaxy. В официальном отчете южнокорейского производителя не значатся модели Samsung Galaxy S8 и Galaxy Note 8 на обновление, поскольку у них истек двухлетний цикл поддержки и эти устройства считаются устаревшими смартфонами. Однако у владельцев этих аппаратов появилась надежда.

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В базе популярного бенчмарка Geekbench появились данные о тестировании производительности Galaxy S8 на Android 10. Появление подобной информации не доказывает истинных планов Samsung выпустить новую официальную прошивку для старых смартфонов, но все же дает надежду владельцам Galaxy S8 и Galaxy Note 8, что производитель о них не забыл.

В любом случае, Galaxy S8 все еще будут получать обновления безопасности даже в том случае, если Android 10 на них не появится.

Samsung Galaxy S8 с Android 10 в рейтинге Geekbench Фото: ixbt.com

Напомним, что ранее Apple выпустила обновление iOS 13, мы рассказывали, как его установить. Недавно также Android 10 стал доступен для смартфонов Xiaomi.

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