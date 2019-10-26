Samsung выпустит Android 10 для старых смартфонов
Samsung Galaxy S8 и Galaxy Note 8 вероятно могут получить официальную прошивку Android 10
В прошлом месяце Google официально выпустила Android 10 для смартфонов серии Google Pixel. Вслед за ними обновление официально получит ряд популярных флагманских смартфонов, в том числе модели Samsung Galaxy. В официальном отчете южнокорейского производителя не значатся модели Samsung Galaxy S8 и Galaxy Note 8 на обновление, поскольку у них истек двухлетний цикл поддержки и эти устройства считаются устаревшими смартфонами. Однако у владельцев этих аппаратов появилась надежда.
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В базе популярного бенчмарка Geekbench появились данные о тестировании производительности Galaxy S8 на Android 10. Появление подобной информации не доказывает истинных планов Samsung выпустить новую официальную прошивку для старых смартфонов, но все же дает надежду владельцам Galaxy S8 и Galaxy Note 8, что производитель о них не забыл.
В любом случае, Galaxy S8 все еще будут получать обновления безопасности даже в том случае, если Android 10 на них не появится.
Напомним, что ранее Apple выпустила обновление iOS 13, мы рассказывали, как его установить. Недавно также Android 10 стал доступен для смартфонов Xiaomi.
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