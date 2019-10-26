Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Samsung выпустит Android 10 для старых смартфонов

Samsung Galaxy S8 и Galaxy Note 8 вероятно могут получить официальную прошивку Android 10

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:50
Samsung не забыл о Galaxy S8 и Galaxy Note 8
Samsung не забыл о Galaxy S8 и Galaxy Note 8
Фото: Unsplash

В прошлом месяце Google официально выпустила Android 10 для смартфонов серии Google Pixel. Вслед за ними обновление официально получит ряд популярных флагманских смартфонов, в том числе модели Samsung Galaxy. В официальном отчете южнокорейского производителя не значатся модели Samsung Galaxy S8 и Galaxy Note 8 на обновление, поскольку у них истек двухлетний цикл поддержки и эти устройства считаются устаревшими смартфонами. Однако у владельцев этих аппаратов появилась надежда.

Смотрите также в сюжете о том, как в Китае студентов заставляли собирать iPhone:

В базе популярного бенчмарка Geekbench появились данные о тестировании производительности Galaxy S8 на Android 10. Появление подобной информации не доказывает истинных планов Samsung выпустить новую официальную прошивку для старых смартфонов, но все же дает надежду владельцам Galaxy S8 и Galaxy Note 8, что производитель о них не забыл.

Читайте также:
Android 10 вышел для Samsung Galaxy S10: обновление доступно не всем

В любом случае, Galaxy S8 все еще будут получать обновления безопасности даже в том случае, если Android 10 на них не появится.

Samsung Galaxy S8 с Android 10 в рейтинге Geekbench
Samsung Galaxy S8 с Android 10 в рейтинге Geekbench
Фото: ixbt.com

Напомним, что ранее Apple выпустила обновление iOS 13, мы рассказывали, как его установить. Недавно также Android 10 стал доступен для смартфонов Xiaomi.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Арнольд Шварценеггер высмеял iPhone 11: курьезное фото Samsung создала супербыстрый процессор для смартфонов Honor 9X станет последним смартфоном Huawei на Android Apple iPhone 11 Pro использовали для съемок клипа Селены Гомес
Galaxy Samsung смартфоны обновление Samsung Galaxy Android 10
Источник: ixbt.com
Реклама

Популярные статьи

Вчера, 13:43Шоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк показала фото актрисы из онкоцентра

Вчера, 12:36Food

Что приготовить на ужин в духовке: ТОП-5 рецептов

Вчера, 12:31Шоу-бизнес

Не узнать! Певица Адель сильно похудела – фото

Вчера, 12:01Шоу-бизнес

Селена Гомес встала на защиту жены Джастина Бибера

Вчера, 10:06Fun

Девушка сделала снимок возле фонтана и удивилась, когда рассмотрела фон

Вчера, 09:04Fun

25 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

24 октябряEvents

Гороскоп на 25 октября для всех знаков зодиака: кому повезет в этот день

24 октябряWellness

Календарь прививок 2019 в Украине: вакцинация детей и взрослых

24 октябряШоу-бизнес

Пришлось вызывать скорую: Александр Педан неудачно разыграл Лесю Никитюк

24 октябряШоу-бизнес

"Вижу лицо своего мужа": Тина Кароль показала подросшего сына

24 октябряWellness

Магнитная буря начинается с 24 октября 2019: сколько дней продлится и чем опасна

24 октябряWellness

Когда самая мощная и продолжительная магнитная буря в октябре 2019 придет на Землю

24 октябряТехно

Microsoft запретила удалять Windows 10

23 октябряТехно

В Grand Theft Auto V ввели жесткое ограничение

23 октябряШоу-бизнес

"Как она мне понравилась!" Потап поделился впечатлениями о новом образе Насти Каменских

23 октябряFood

Что приготовить на ужин из картофеля: ТОП-5 рецептов

Новости партнеров

Волочковой перед свадьбой с Шатуновым посоветовали вымыть волосы
Волочковой перед свадьбой с Шатуновым посоветовали вымыть волосы
Популярный российский актер похудел на 100 кг: фото до и после
Популярный российский актер похудел на 100 кг: фото до и после
Олег Винник впервые представил публике свою жену
Олег Винник впервые представил публике свою жену
Корольова втратила волосся: з'явилося фото лисої співачки
Корольова втратила волосся: з'явилося фото лисої співачки
Как сложилась судьба актеров из любимой сказки «Морозко»
Как сложилась судьба актеров из любимой сказки «Морозко»
Звезды, ставшие мамами после 40 лет
Звезды, ставшие мамами после 40 лет
7 причин, из-за которых красивые женщины остаются одинокими
7 причин, из-за которых красивые женщины остаются одинокими
Один стакан этого напитка в день улучшит работу вашего мозга
Один стакан этого напитка в день улучшит работу вашего мозга