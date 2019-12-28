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Samsung откажется от девяти названий в пользу Galaxy S20

В 2020 году начнется новое исчисление модельного ряда Samsung Galaxy

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:10
Samsung пропустит названия от Galaxy S11 до Galaxy S19
Samsung пропустит названия от Galaxy S11 до Galaxy S19
Фото: Unsplash

Одним из самых ожидаемы флагманов 2020 года безусловно является следующая модель в линейке Samsung Galaxy. Однако согласно информации от Digital Trends, которые ссылаются на надежный инсайдерский источник Ice Universe, следующий топовый аппарат Samsung будет называться не Galaxy S11, а дебютирует под другим именем – Galaxy S20.

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Если это окажется правдой, то техногигант из Южной Кореи может перейти от единичных наименований к десятичным, как это давно реализовал китайский производитель Huawei: в их модельном ряде после Huawei P10 и Mate 10 следует P20 и Mate 20 и так далее. Таким образом Samsung пропустит названия от Galaxy S11 до Galaxy S19.

Однако в отличие от Huawei, Samsung может затем обратно вернуться к единичным цифрам в названии, когда после S20 будет S21 и так далее. Таким образом номер текущего флагмана Samsung будет соответствовать году выпуска, чтобы покупателям было еще проще определить самый актуальный флагман компании.

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Samsung раньше один раз использовал аналогичную стратегию, когда изменил обычную нумерацию серии Note, пропустив название Note 6 в пользу названия печально известного Galaxy Note 7, чтобы параллельно соответствовать Galaxy S7. Таким образом, в 2020 году начнется новое исчисление модельного ряда Galaxy, начиная с S20. Причем новинка появится в продаже уже в феврале следующего года.

Напомним, что ранее эксперты предрекали, что Samsung Galaxy S11 получит фотокамеру NASA со спектрометром. Также в 2020 году ожидаются первые смартфоны с 200-мегапиксельными фотокамерами.

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Источники: PCMag , Digital Trends
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