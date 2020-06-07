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Samsung выпустит самые модные наушники Galaxy Buds+

Сегодня, 10:05

Galaxy Buds+ BTS-Edition будут продаваться отдельно от Galaxy S20+ по цене в 100 долларов

Samsung подтвердила, что намерена выпустить специальную модель своих беспроводных наушников Galaxy Buds+ BTS-Edition. Брендированная серия будет продаваться отдельно в стильном фиолетовом цвете (включая и зарядный чехол) с соответствующей упаковкой с сердечками, которые также нанесены на сами наушники и чехол. Новинка будет доступна для приобретения с 9 июля.

Наушники посвящены одноименной южнокорейской группе BTS, безумно популярной у молодежи. Лимитированная серия наушников нацелена на женскую аудиторию, которые знакомы с творчеством этой группы.

Samsung Galaxy Bugs+ BTS-Edition
Samsung Galaxy Bugs+ BTS-Edition
Фото: Sammobile

Также стоит отметить, что ранее Galaxy Buds+ приобрести отдельно было невозможно, так как они поставлялись только в комплекте с флагманским смартфоном Samsung Galaxy S20+. Учитывая, что не все поклонники BTS могут приобрести Galaxy S20+ стоимостью более 1000 долларов, им предлагают потратить всего 100 долларов на стильный гаджет.

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Напомним, что ранее Apple представила AirPods Pro с активной системой шумоподавления. Однако позже выяснилось, что эти беспроводные наушники влияют на голову человека.

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Источник: Sammobile
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