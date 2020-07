Самые масштабные игровые миры показали на впечатляющем видео

Вы ни за что не догадаетесь, какой игровой мир является самым большим в истории игровой индустрии

В общем жанре видеоигр с открытым миром, будь то шутеры от первого лица, RPG или гонки, географическая карта виртуального мира жизненно важна. Мало того, что полезно перемещаться из одного местоположения в другое, сам размер карты часто дает игрокам ощущение масштаба и невероятные впечатления от полного погружения в игру.

Конечно и раньше разные издания составляли рейтинги из топ масштабных игровых открытых миров. Но YouTube-канал решил RED SIDE визуализировать игровые карты, показав их истинный масштаб в сравнении с другими проектами. Все карты выполнены в виде скрученных рулонов, которые раскатываются один за другим на виртуальном столе с названием игры и размером ее географического района в квадратных километрах. Виртуальные карты выполнены в примерном масштабе, поэтому их легко визуально сравнить друг с другом.

Смотрите также в сюжете о лучших местах для путешествия по Украине – Аскания Нова:

Интересно отметить, что не всем франшизам огромные размеры виртуальных миров пошли на пользу. Вспомните такие проекты, как Fuel, The Elder Scrolls: Daggerfall, Just Cause 3 или Crew – эти миры хоть и были невероятно огромными, но абсолютно пустынными или сделанными под копирку, потому что они выполняли функцию общей декорации. Иногда небольшой компактный мирок вроде Batman Arkham Night, Fallout 4 или GTA III сильнее наполнен разными активностями, что только повышает к нему интерес и не ощущается крохотным. Поэтому подход "чем больше, тем лучше" верен не всегда.

Ну и самое интересное то, каким является самый большой игровой мир. По мнению многих изданий это Minecraft, мир которого по площади составляет 4,09 млрд км2. Но он сильно уступает виртуальной карте мира No Man's Sky с его площадью в 31 секстилионов квадратных километров, что по размерам сопоставимо с целой галактикой, заполненной звездами и планетами – автор даже не рискнул вставить ее в видеоролик.

Автор видеоролика отмечает, что на его создание у него ушел 31 день только на рисовку, и еще 8 дней на рендеринг. Само видео было создано в программе Cinema 4D фирмы Maxon.

Напомним, что ранее игру с большим открытым миром Ведьмак 3: Дикая Охота раздавали бесплатно в GOG. В то же время в Counter-Strike 1.6 можно поиграть в браузере и бесплатно.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться