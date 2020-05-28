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Самые популярные смартфоны 2020 года: определен неожиданный лидер

Сегодня, 09:05

Смартфоны стоимостью более 1000 долларов по-прежнему отпугивают покупателей своим высоким ценником

С момента своего появления в продаже в последнем квартале 2019 года, iPhone 11 занял лидирующую позицию по продажам. Похоже, что спрос на самый технологически совершенный смартфон Apple сохранился и в 2020 году. Согласно отчету аналитической компании Omdia, iPhone 11 удалось удерживает титул "самого популярного смартфона в мире". Таким образом, новинка потеснила главного бестселлера прошлого года – iPhone XR.

Omdia сообщает, что в I квартале 2020 года Apple реализовала 19,5 миллионов единиц iPhone 11, благодаря своей относительной доступности по сравнению с iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, а также тому факту, что это универсальная модель для большинства пользователей. Такие показатели впечатляют, поскольку в марте общие поставки смартфонов во всем мире значительно сократились впервые в истории.

Смотрите также в сюжете о том, как в Китае студентов заставляли собирать iPhone:

К слову, модели смартфонов Samsung занимают четыре из десяти топовых позиций. При этом Samsung Galaxy S20+ 5G — единственная флагманская модель производителя и она занимает девятое место со скромным результатом в 3,5 млн. На седьмом месте находится бюджетник Galaxy A10s (3,9 млн), а еще одна недорогая модель Galaxy A30s (3,5 млн) замыкает десятку. На третьем и четвертом местах находятся соответственно Redmi Note 8 (6,6 млн) и Redmi Note 8 Pro (6,1 млн).

ТОП-10 самых популярных смартфонов 2020 года
ТОП-10 самых популярных смартфонов 2020 года
Фото: GSMarena

Все оставшиеся позиции — другие модели iPhone: iPhone XR на пятом с результатом 4,7 млн, следом на шестом расположился топовый iPhone 11 Pro Max — 4,2 млн, наименее востребованным среди самых популярных смартфонов Apple оказался iPhone 11 Pro (3,8 млн и восьмое место рейтинга).

Напомним, что ранее эксперты предположили, что iPhone 12 станет последним "классическим" смартфоном Apple. Также недавно Apple iPad сделал невозможное, что удивлены были даже эксперты.

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Источник: GSMarena
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