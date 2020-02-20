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Самые последние актуальные новости об iPhone 9

Ожидается, что он сможет составить достойную конкуренцию смартфонам Android в средней ценовой категории

Пользователи давно говорят о том, что в линейке iPhone нет устройства с доступной стоимостью. Пускай он не будет оснащен всеми флагманскими характеристиками, но сможет составить достойную конкуренцию смартфонам Android в средней ценовой категории благодаря топовой производительности и фирменным комплектующим. Интернет-магазин "Цифра" узнавал свежие новости про iPhone 9 и его вероятную дату выхода.

Для кого предназначен

Линейка Айфон 9 должна стать продолжением iPhone SE, выпущенного еще в 2016 году. Тогда это был недорогой смартфон уменьшенного форм-фактора, но с достойными возможностями камеры и флагманской производительностью. Гаджет понравится тем, кто любит компактные устройства, но желает получить преимущества iOS и гарантию надежности. Специалисты утверждают, что появление "бюджетного" Айфона способно открыть для бренда новые перспективы продаж, но когда выйдет iPhone 9 официальной информации пока не поступало.

Что известно о внешнем виде Айфон 9

Согласно сброшенным в сеть фотографиям iPhone 9, можно судить о схожести его дизайна с Айфон 8, характерными чертами которого были широкие рамки, компактный дисплей и кнопка Home внизу передней панели. Вероятно, в качестве основы для корпуса и боковых граней будут взяты более простые материалы. Нет единого мнения и о том, какими будут рамки iPhone 9: широкие, как у предшественника, или все же более современные.

Характеристики модели

Внутренняя начинка смартфона также остается интригой. Вероятно, он обретет самый топовый на данный момент процессор Apple A13 Bionic и графический чип собственной разработки. Предполагается, что увеличится и автономность устройства, но без поддержки беспроводной зарядки. Возможные характеристики iPhone 9:

сенсор Touch ID вместо Face ID;

технология Haptic Touch;

ОЗУ на 3 ГБ;

внешнее хранилище на 64, 256 и 512 ГБ.

Дисплей и его размеры

С дисплеем пользователь взаимодействует чаще всего, поэтому неудивительно, что все пытаются разузнать, каким будет экран Айфон 9. Инсайдеры говорят, что новый смартфон обретет 4,7-дюймовый Retina-дисплей с разрешением 1334×750 пикселей. Согласно другой информации, Эпл пойдет на уменьшение боковых рамок для того, чтобы актуализировать площадь экрана под требования 2020 года.

Будет ли три камеры?

Изначально предполагалось, что "девятка" получит в наследство флагманские камеры от Айфон 11, но позже в сети появились фотографии, свидетельствующие о присутствии лишь одного сенсора, незначительно смещенного вверх. Эксперты полагают, что данное изменение поможет улучшить его оптические способности во время съемки. Вероятно, Айфон 9 сможет записывать видео в 4К. Предположительно, камера новинки получит:

основная – 12 Мп;

фронтальная – 12 Мп.

Дата презентации и цена

Особенно пользователей интересует, когда выйдет Айфон 9 и сколько будет стоить "бюджетный" аппарат. Инсайдерский источник Bloomberg считает, что новинка будет анонсирована уже в марте 2020 года на весенней презентации Apple, как это было с iPhone SE 4 года назад. Успех премьерного гаджета обеспечен в первую очередь наличием привлекательной цены, которая сможет "дать отпор" таким именитым конкурентам, как Samsung, Xiaomi, Google и др. Ожидаемая стоимость гаджета составляет $400-500, в зависимости от модификации.

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