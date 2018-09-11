Самый дешевый смартфон Apple шокирует своей ценой

Название самого дешевого смартфона в будущей линейке Apple – iPhone XC

Apple iPhone XC получит несколько цветных корпусов и возмутительную цену. Фото: newsdigitali.com

Компания Apple на презентации 12 сентября готовит сразу три смартфона. Однако доподлинно неизвестно точное название всех моделей. Многие склоняются к таким наименованиям: iPhone 9, iPhone XS и iPhone XS Plus.

Известный ресурс SlashGear сообщил, что узнал название самого дешевого смартфона в будущей линейке Apple – iPhone XC, который будет наименоваться вместо ожидаемого iPhone 9. Эти слухи подтверждает ряд веб-ресурсов, однако "дешевый" смартфон будет не таким и доступным.

Цветные корпусы iPhone XC Фото: SlashGear

Приставка "C" в названии iPhone XC означает не Cheap ("дешевый"), а Colorful ("Цветной"). Цена будущей самой доступной новинки в линейке составит 849 долларов – это очень большая сумма, которая шокировала экспертов, учитывая, что "дешевый" iPhone 5c на старте продаж в 2013 году стоил 549 долларов.

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"Цветное" предназначение iPhone XC также означает несколько цветовых решений корпусов, которые уже опубликовали сотрудники заводов по сборке смартфонов Apple. На них запечатлены не черновые варианты корпуса, а прототипы будущих устройств. Дизайн iPhone XC можно считать подтвержденным, как и наличие двух слотов для SIM-карт.

Напомним, что ранее прошел слух, что Apple откажется от гигантского iPhone 2018 Plus, вместо которого будет выпускаться совершенно другая модель. Также мы узнали, где смотреть презентацию Apple 2018.