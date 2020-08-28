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Самый невероятный проект Николы Теслы воплотят в жизнь спустя 100 лет

Сегодня, 07:10

Технология беспроводной передачи электроэнергии стартапа Emrod должна быть безопаснее и экологичнее, чем традиционные высоковольтные провода

Энергетический стартап под названием Emrod хочет воплотить в жизнь мечту изобретателя в области электротехники и радиотехники Николы Теслы по беспроводной передаче энергии. Новозеландская компания заключила партнерские отношения с одним из основных распределителей электроэнергии в стране для создания беспроводной инфраструктуры электроснабжения, которая, по ее мнению, может передавать электроэнергию более эффективно, чем по традиционным проводам.

Впервые способ передачи электроэнергии без использования проводов был придуман Николой Теслой в конце XIX века. А в начале XX века была даже построена башня Ворденклиф, способная питать электроприборы в радиусе нескольких километров без проводов. К сожалению, свои разработки он уничтожил, поскольку финансирование проекта было прекращено видными промышленниками из-за угрозы обвала рынка электроэнергии – в случае успеха Теслы электричество бы предоставлялась всем и бесплатно.

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Система Emrod подразумевает использования серии передающих антенн, реле и приемных ректенн, сокращенно от "выпрямляющей антенны". Ректенны преобразуют микроволны в электричество. Единственное ограничение системы – каждое реле и антенна должны находиться в зоне прямой видимости. Даже с этим ограничением, по словам основателей Emrod, такая инфраструктура будет стоить на порядок дешевле традиционной проводной системы.

Беспроводную передачу энергии от Николы Теслы возродит стартап Emrod
Беспроводную передачу энергии от Николы Теслы возродит стартап Emrod
Фото: Unsplash

Система беспроводной передачи невосприимчива к неблагоприятным погодным и атмосферным условиям. В случае прямой видимости и отсутствия естественных барьеров, электричество можно передавать на расстояние до 1000 километров. Эта особенность делает систему идеальной для передачи энергии от ветряных электростанций в море или солнечных ферм к электросети.

В будущем можно будет получать электричество от ветряных мельниц просто по воздуху
В будущем можно будет получать электричество от ветряных мельниц просто по воздуху
Фото: Unsplash

Когда первые передатчики Emrod получат практическое применение, сказать сложно, поскольку проект сопряжен с рядом трудностей. Сейчас наблюдаются проблемы с потерей энергии с увеличением расстояния. Как только препятствия будут преодолены, стартап сможет начать развертывание первых беспроводных передатчиков.

Напомним, что ранее Oppo выпустила сверхбыструю 125-ваттную зарядку для смартфонов. В то же время изобретатель успешно перелетел Ла-Манш на ховерборде.

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Источник: TechSpot
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