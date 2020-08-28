Самый невероятный проект Николы Теслы воплотят в жизнь спустя 100 лет

Технология беспроводной передачи электроэнергии стартапа Emrod должна быть безопаснее и экологичнее, чем традиционные высоковольтные провода

Энергетический стартап под названием Emrod хочет воплотить в жизнь мечту изобретателя в области электротехники и радиотехники Николы Теслы по беспроводной передаче энергии. Новозеландская компания заключила партнерские отношения с одним из основных распределителей электроэнергии в стране для создания беспроводной инфраструктуры электроснабжения, которая, по ее мнению, может передавать электроэнергию более эффективно, чем по традиционным проводам.

Впервые способ передачи электроэнергии без использования проводов был придуман Николой Теслой в конце XIX века. А в начале XX века была даже построена башня Ворденклиф, способная питать электроприборы в радиусе нескольких километров без проводов. К сожалению, свои разработки он уничтожил, поскольку финансирование проекта было прекращено видными промышленниками из-за угрозы обвала рынка электроэнергии – в случае успеха Теслы электричество бы предоставлялась всем и бесплатно.

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Система Emrod подразумевает использования серии передающих антенн, реле и приемных ректенн, сокращенно от "выпрямляющей антенны". Ректенны преобразуют микроволны в электричество. Единственное ограничение системы – каждое реле и антенна должны находиться в зоне прямой видимости. Даже с этим ограничением, по словам основателей Emrod, такая инфраструктура будет стоить на порядок дешевле традиционной проводной системы.

Беспроводную передачу энергии от Николы Теслы возродит стартап Emrod Фото: Unsplash

Система беспроводной передачи невосприимчива к неблагоприятным погодным и атмосферным условиям. В случае прямой видимости и отсутствия естественных барьеров, электричество можно передавать на расстояние до 1000 километров. Эта особенность делает систему идеальной для передачи энергии от ветряных электростанций в море или солнечных ферм к электросети.

В будущем можно будет получать электричество от ветряных мельниц просто по воздуху Фото: Unsplash

Когда первые передатчики Emrod получат практическое применение, сказать сложно, поскольку проект сопряжен с рядом трудностей. Сейчас наблюдаются проблемы с потерей энергии с увеличением расстояния. Как только препятствия будут преодолены, стартап сможет начать развертывание первых беспроводных передатчиков.

Напомним, что ранее Oppo выпустила сверхбыструю 125-ваттную зарядку для смартфонов. В то же время изобретатель успешно перелетел Ла-Манш на ховерборде.

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