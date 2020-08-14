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Самый странный смартфон Microsoft Surface Duo впечатляет "конским" ценником

Сегодня, 09:23

Смартфон с двойным экраном Microsoft Surface Duo поступит в продажу 10 сентября по цене 1399 долларов

Microsoft за последние полгода удивила публику не только анонсом игровой приставки Xbox Series X, но также другими устройствами, среди которых была инновационная операционная система Windows 10X, а также смартфон-раскладушка с двойным экраном Microsoft Surface Duo. После долгого молчания компания внезапно официально объявила о дате начала продаж странного смартфона, который намечен на 10 сентября, сообщает Windows Central. Стоимость новинки также была оглашена – 1399 долларов, что немногим дешевле других моделей со складываемым корпусом, вроде Samsung Galaxy Fold.

Предварительные заказы доступны у американского сотового оператора AT&T, а разблокированные модели, поддерживающие любые SIM-карты, доступны в интернет-магазинах Microsoft и в Best Buy.

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Android-смартфон Surface Duo состоит из двух отдельных 5,6-дюймовых OLED-дисплеев с разрешением 1800 x 1350 пикселей, каждый с соотношением сторон 4:3. Экраны соединяются вместе с помощью "революционного шарнира с поворотом на 360 градусов", образующий 8,1-дюймовое рабочее пространство с разрешением 2700 x 1800 пикселей и с соотношением сторон 3:2. Таким образом, технически – это складываемый смартфон, но без гибкого экрана, как у Huawei Mate X. Microsoft утверждает, что толщина корпуса разложенного Duo составляет всего 4,8 мм делает его "самым тонким мобильным устройством на рынке".

Microsoft Surface Duo
Microsoft Surface Duo
Фото: Windows Central

"Раскладушка" также включает в себя 11-мегапиксельную камеру (f/2.0), которая будет включать автоматические режимы для слабого освещения, многокадровую съемку HDR и 7-кратный "супер-зум". Запись видео в 4K и 1080p будет поддерживаться со скоростью 30 и 60 кадров на секунду. Трубка также использует прошлогодний процессор Qualcomm Snapdragon 855, а не более новый Snapdragon 865/865+, и имеет на борту всего 6 ГБ оперативной памяти, что для флагмана 2020 года откровенно маловато.

Microsoft Surface Duo
Microsoft Surface Duo
Фото: Microsoft

Duo оснащен двумя батареями – по одной под каждым дисплеем общей емкостью 3577 мАч. Это меньше, чем у некоторых устройств, хотя Microsoft обещает "автономную работу в течение всего дня". Не обошлось и без недостатков. Производитель не оснастил такое технически укомплектованное устройство беспроводной зарядкой, модулем 5G или даже NFC.

Microsoft Surface Duo
Microsoft Surface Duo
Фото: Microsoft

Цена в 1399 долларов делает его на 100 долларов дороже, чем Samsung Galaxy Note 20 Ultra, и немного дороже, чем Galaxy Z Flip с гибким экраном. Но он оказался дешевле, чем оригинальный Galaxy Fold стоимостью в 1980 долларов, и на 100 долларов дешевле, чем стартовая цена Motorola Razr. Samsung не раскрыла цену своего конкурента Galaxy Z Fold 2, хотя считается, что он будет стоить в районе 2000 долларов.

Microsoft Surface Duo
Microsoft Surface Duo
Фото: Microsoft

Использование двух приложений одновременно на разных экранах у Surface Duo выглядит интересным решением. Разработчики смогут оптимизировать свои приложения для работы на подобных обоих экранах, которые вскоре могут задавать тренды в мобильной индустрии. Достаточно ли этого, чтобы преодолеть высокую цену и некоторые его недостатки, еще предстоит увидеть.

Напомним, что ранее владельцы Android массово убегали к Apple на iPhone SE. В то же время летом в Украине стартовали продажи самого дорогого смартфона в мире.

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Microsoft Android экран смартфоны дисплей продажи
Источник: Windows Central
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