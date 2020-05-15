Сбой Skype по всему миру: у пользователей не отправляются сообщения

Утром 15 мая пользователи мессенджера Skype начали жаловаться на проблемы со стабильностью связи

Пользователи популярного мессенджера Skype утром 15 мая начали жаловаться на проблемы. Согласно данным портала Downdetector, сбой затронул почти всю Европу, включая Украину. У пользователей не получается авторизироваться или отправить сообщения собеседникам.

С проблемами в работе программы столкнулись пользователи в России, Беларуси, Великобритании, Германии, Румынии, Польши и других стран. Точное число пользователей, столкнувшихся с невозможностью отправить и принять сообщения, неизвестно. В корпорации Microsoft, владеющей Skype, уже в курсе проблемы и работают над ее устранением.

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Напомним, что недавно Skype запустил сервис Meet Now, который является ответом Zoom. Возможности от сервиса Microsoft гораздо шире и позволяют даже организовывать онлайн встречи без ограничения по времени, без авторизации и даже без установки программы Skype – она работает прямо в браузере Chrome или Edge.

Сбой в Skype отмечают почти по всей Европе и некоторых странах Азии Фото: Downdetector

В то же время, несмотря на то что конференции в Zoom находятся на пике популярности, оказались что над сервисом нависла угроза – хакеры воруют пароли. Эксперты по безопасности предупреждают, что настройки Zoom по умолчанию недостаточно безопасны.

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