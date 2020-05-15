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Сбой Skype по всему миру: у пользователей не отправляются сообщения

Утром 15 мая пользователи мессенджера Skype начали жаловаться на проблемы со стабильностью связи

Евгений Опанасенко
Сегодня, 15:39

Пользователи популярного мессенджера Skype утром 15 мая начали жаловаться на проблемы. Согласно данным портала Downdetector, сбой затронул почти всю Европу, включая Украину. У пользователей не получается авторизироваться или отправить сообщения собеседникам.

С проблемами в работе программы столкнулись пользователи в России, Беларуси, Великобритании, Германии, Румынии, Польши и других стран. Точное число пользователей, столкнувшихся с невозможностью отправить и принять сообщения, неизвестно. В корпорации Microsoft, владеющей Skype, уже в курсе проблемы и работают над ее устранением.

Смотрите также в сюжете о том, как преуспеть в интернет-общении:

Напомним, что недавно Skype запустил сервис Meet Now, который является ответом Zoom. Возможности от сервиса Microsoft гораздо шире и позволяют даже организовывать онлайн встречи без ограничения по времени, без авторизации и даже без установки программы Skype – она работает прямо в браузере Chrome или Edge.

Сбой в Skype отмечают почти по всей Европе и некоторых странах Азии
Сбой в Skype отмечают почти по всей Европе и некоторых странах Азии
Фото: Downdetector

В то же время, несмотря на то что конференции в Zoom находятся на пике популярности, оказались что над сервисом нависла угроза – хакеры воруют пароли. Эксперты по безопасности предупреждают, что настройки Zoom по умолчанию недостаточно безопасны.

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Источник: Downdetector
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