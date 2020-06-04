Сбой в ПриватБанке: сайт и приложение не работают по всей Украине

Пользователи не могут воспользоваться сервисом Приват 24 – не работает как сайт, так и мобильное приложение

Утром 4 июня 2020 года сервисы банка "ПриватБанк" перестали работать – пользователи не могут воспользоваться мобильным приложением и веб-сайтом. Сбой произошел в 10 утра – именно в это время клиенты банка по всей Украине начали жаловаться, что онлайновая система Приват24 недоступна: сайт и мобильное приложение открываются, но авторизироваться не получается.

Что характерно проблема затронула лишь систему Приват24. В то время как банкоматы и POS-терминалы работают в привычном режиме: можно как снять наличные, так и пополнить карту или перевести деньги. В банке пообещали восстановить работу в течение дня.

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В связи с аварийной ситуацией сетевого оборудования "ПриватБанк" уведомил клиентов о временных неудобствах с недоступностью авторизации в "Приват24" и звонков в контакт центр-банка. По данным "ПриватБанка", последствия такой аварийной ситуации будут ликвидированы в течение часа.

Напомним, что осенью 2019 года в работе "ПриватБанка" произошел масштабный сбой, который парализовал работу Приват 24. Также напомним, что за день до сбоя в главном офисе "ПриватБанка" прошли обыски.

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