Сбой в Telegram: не отправляются сообщения и исчезли паблики
Пользователи Telegram не могут отправить файлы и не видят историю переписки
Сегодня 22 ноября Telegram перестал работать. Около 15:00 пользователи обратили внимание, что популярный мессенджер перестал отправлять и получать сообщения, или делал это с огромной задержкой. Также пропали все посты в пабликах и групповых чатах.
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Сайт Downdetector сообщает, что в работе Telegram наблюдаются сбои – пользователи мессенджера начали массово жаловаться на то, что они не могут отправлять сообщения, файлы не загружаются, а также не видят историю переписки.
Проблема наблюдается не только в Украине, но и по всему миру. Причина проблемы пока не найдена.
К 16:30 работа Telegram была восстановлена.
Напомним, что ранее в Telegram обещали добавить полезную функцию для знакомств в онлайне. Также недавно сообщалось, что WhatsApp перестанет работать на миллионах устройств.
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