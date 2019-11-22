Сбой в Telegram: не отправляются сообщения и исчезли паблики

Пользователи Telegram не могут отправить файлы и не видят историю переписки

Telegram не работает Фото: Unsplash

Сегодня 22 ноября Telegram перестал работать. Около 15:00 пользователи обратили внимание, что популярный мессенджер перестал отправлять и получать сообщения, или делал это с огромной задержкой. Также пропали все посты в пабликах и групповых чатах.

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Сайт Downdetector сообщает, что в работе Telegram наблюдаются сбои – пользователи мессенджера начали массово жаловаться на то, что они не могут отправлять сообщения, файлы не загружаются, а также не видят историю переписки.

Downdetector сообщает о проблеме в работе Telegram Фото: Downdetector

Проблема наблюдается не только в Украине, но и по всему миру. Причина проблемы пока не найдена.

На карте видно, что сбои с Telegram наблюдаются в половине Европы и по всей территории Украины Фото: Downdetector

К 16:30 работа Telegram была восстановлена.

Напомним, что ранее в Telegram обещали добавить полезную функцию для знакомств в онлайне. Также недавно сообщалось, что WhatsApp перестанет работать на миллионах устройств.

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