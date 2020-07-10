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Сбой в Viber: массово пострадали пользователи iPhone

Сегодня, 16:24

Пользователи Украины и части Европы сообщают, что Viber и другие мобильные приложения на iPhone перестали работать

В пятницу во второй половине дня пользователи Viber начали жаловаться на сбой в работе мессенджера. Причем проблему ощутили только пользователи мобильной версии на iPhone и iPad – приложение сразу же вылетает после попытки запуска, сообщает Onliner.

Сайт Downdetector показал, что проблемы с Viber действительно есть и наблюдаются они не только в Украине, но и в ряде стран Европы: Беларуси, Сербии, Болгарии, Венгрии, Греции и других.

Смотрите также в сюжете о том, как правильно общаться в Интернете:

Более того, на iPhone похожая проблема возникает и с другими приложениями. "Вылетают" даже приложения не связанные с Viber, например, отказываются работать TikTok, Spotify, Tinder, Pinterest и многие другие iOS-приложения. Сбоят даже банковские приложения Monobank и Privat24. Переустановка приложений или перезагрузка смартфона не помогает.

Карта сбоя Viber на территории Европы
Карта сбоя Viber на территории Европы
Фото: Downdetector

В сети начали винить Facebook, якобы виноватой оказалась их система авторизации, встроенная во многие приложения и сервисы. Как сообщает РБК-Украина, в пресс-службе Monobank подтверждают, что сбой в работе приложения связан с Facebook.

"Есть информация, что это произошло из-за сбоя в Facebook. Наблюдаются проблемы с работой многих приложений. Сейчас мы пытаемся решить эту проблему", – сообщили в компании.

Downdetector зафиксировал всплеск проблем с Viber
Downdetector зафиксировал всплеск проблем с Viber
Фото: Downdetector

Разработчики соцсети также заявляли, что "осведомлены об увеличении количества ошибок в SDK для iOS", что приводит к сбою некоторых приложений. Стоит также отметить, что если отключить мобильный интернет, то приложения запускаются, но это полностью нарушает функционал.

Напомним, что недавно в работе Telegram произошел масштабный сбой. Также ранее мы составляли инструкцию по тому, как сделать свои стикеры в Viber.

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Источник: tech.onliner.by
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