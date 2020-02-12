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Счета заморожены: заблокирован популярный в Украине платежный сервис

Популярный среди фрилансеров и предпринимателей Украины сервис ePayments был заблокирован

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:02
ePayments закрыли, но временно
ePayments закрыли, но временно
Фото: Unsplash

11 февраля 2020 года знаменательно тем, что в этот день прошла не только презентация Samsung Unpacked 2020, но и случилась неприятная ситуация с популярным платежным сервисом ePayments – его заблокировали. Требование о блокировке вынес финансовый регулятор Financial Conduct Authority из Великобритании. Счета пользователей оказались заморожены.

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Решение было принято после проверки регулятора систем для предотвращения отмывания денег еPayments, которая выявила нарушения. Сервис активно сотрудничает с FCA, чтобы как можно скорее возобновить работу. Как уверяют в компании, средствам клиентов ничего не угрожает.

Вывод Financial Conduct Authority относительно ePayments
Вывод Financial Conduct Authority относительно ePayments
Фото: ain.ua

Британский платежный сервис ePayments знаменит также и в Украине – его активно используют фрилансеры и предприниматели нашей страны. Увы, в связи с блокировкой они временно не смогут вывести свои финансы. Когда будет снята блокировка, не сообщается.

Напомним, что ранее в Украине появилась новая платежная система. Также мы рассказывали, как в Украине работает сервис бесконтактной оплаты Google Pay.

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Источник: ain.ua
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