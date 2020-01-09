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Сделала невозможное: Dell создала конкурента Nintendo Switch на Windows 10

Приставка Dell Alienware UFO вобрала в себя самые лучшие черты игровых ноутбуков и портативных приставок

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:36
Dell Alienware UFO
Dell Alienware UFO
Фото: CNET

Nintendo, в отличие от Sony, доказала всему миру, что портативный гейминг живее всех живых на примере успешной игровой приставки Switch. Геймеры полюбили Nintendo Switch неспроста: ее можно взять с собой и поиграть в те игры, которые невозможны на смартфонах, например Doom (2016), "Ведьмак 3" или Zelda Breath of The Wild. Компания Dell решила доказать своим примером, что не только Nintendo может делать портативные консоли. Ее детище под названием Alienware UFO – это настоящий компактный игровой компьютер размером с портативку.

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Dell Alienware UFO без угрызений совести копирует концепт японского конкурента: компьютер-планшет с мощной аппаратной начинкой, выдвижной подставкой и с отстегивающимися по бокам контроллерами. Однако есть и визуальные отличия. К примеру, в UFO используется двухцветная схема с RGB-подсветкой, а также увеличенный до 8 дюймов Full HD-экран вместо 6,2-дюймового HD у Switch.

Dell Alienware UFO
Dell Alienware UFO
Фото: CNET

Отстегивающиеся контроллеры по бокам формируют геймпад, похожий на контроллер от Xbox. Увы, в отличие от Nintendo Switch, использовать их как два отдельных мини-контроллера Joy-Con нельзя, поэтому для игры с другом нужно докупить еще один.

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Чего не хватает комплекту, так это док-станции. Этот аксессуар поставляется в комплекте с обычным Nintendo Switch (не Lite) и позволяет легко подключить карманную приставку к телевизору через HDMI. Dell Alienware UFO тоже можно подключить к монитору, но только через порт USB Type-C. Для телевизоров и более старых мониторов потребуется специальный адаптер-переходник HDMI.

Dell Alienware UFO
Dell Alienware UFO
Фото: Digital Trends

В остальном Dell Alienware UFO – это полноценный компьютер на Windows 10 со всеми ее достоинствами и недостатками. В отличие от приставки Nintendo, к Dell можно подключить мышь с клавиатурой, а также запустить любые программы, включая веб-браузер, которого конкурент от Nintendo лишен. Но Switch покупают не для веб-серфинга, а для быстрого запуска любимых игр, и Windows 10 в этом случае является громоздкой и ресурсоемкой.

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С другой стороны, журналисты, испытавшие приставку в деле, отметили, что игры на Alienware UFO не тормозят и идут плавно. Dell странным образом не стала раскрывать спецификации своей портативки – не была предоставлена информация о том, какой используется процессор, видеокарта и сколько памяти встроено, чтобы оценить примерную производительность.

Dell Alienware UFO
Dell Alienware UFO
Фото: Digital Trends

Также не было сказано самого главного – цены. Этот фактор является ключевым при выборе игровых приставок, чтобы они были массовыми. Nintendo Switch сейчас стоит 300-400 долларов, а более простая версия Lite – 200-250 долларов, что делает ее крайне привлекательной. Учитывая тот факт, что ценник на современные игровые ноутбуки стартует от 1000 долларов, в случае с брендом Alienware ценник может быть увеличен еще на 30% – в таком случае итоговая стоимость окажется малопривлекательной для геймеров и проект рискует остаться в виде прототипа.

Смотрите также в сюжете о том, как на приставке Nintendo Switch запустили Android 10. А недавно Dell срочно отозвала свои аккумуляторы из-за риска поражения током.

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Источник: Digital Trends
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