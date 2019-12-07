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Сделано не в Китае: ТОП-7 лучших смартфонов 2019 года

Лучшие смартфоны уходящего года, которые собираются за пределами Китая

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:35
В рейтинге оказались бренды из Тайваня, Японии и Южной Кореи
В рейтинге оказались бренды из Тайваня, Японии и Южной Кореи
Фото: unsplash.com

Большинство смартфонов на мировом рынке, как правило, делают в Китае. В этом нет ничего плохого – качество производства в Поднебесной за последние годы было настолько улучшено, что это позволило таким маркам, как Xiaomi, Oppo, ZTE, Vivo, Huawei, OnePlus и Lenovo стать одними из лучших производителей мобильных устройств в мире. Однако в мобильной индустрии осталось несколько независимых и успешных брендов, которые пользуются сборочными мощностями за пределами Китая.

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ASUS ZenFone 6 (Тайвань)

ASUS ZenFone 6
ASUS ZenFone 6
Фото: TechSpot

ASUS ZenFone 6 производится на Тайване и доступен в Украине в пределах 14-16 тысяч гривен. Он поставляется с новейшим процессором Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной памяти, двойной основной фотокамерой и массивной батареей емкостью 5000 мАч. Главная особенность тайваньского флагмана в поворотной фотокамере, которая служит как основной камерой, так и для селфи.

LG G8 ThinQ (Южная Корея)

LG G8 ThinQ
LG G8 ThinQ
Фото: TechCrunch

Южнокорейский бренд LG выпустил свой главный флагман G8 ThinQ в 2019 году. Это очень недооцененный смартфон, который затерялся в огромном количестве мобильных новинок в этом году. Новинка обладает внушительным оснащением. 6,1-дюймовым дисплеем Crystal Sound OLED, через который воспроизводится звук, ToF Z камерой, ИК сенсором, функциональным биометрическим сканером, который определяет форму, толщину и другие индивидуальные характеристики вен на ладонях. В общем, если хочется чего-нибудь экзотического, нестандартного, обратите внимание на LG G8 ThinQ. Также это один из самых дешевых флагманов на процессоре Snapdragon 855 стоимостью 12 тыс гривен.

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Samsung Galaxy S10 (Южная Корея)

Samsung Galaxy S10
Samsung Galaxy S10
Фото: BGR

В 2019 году Samsung выпустил серию Galaxy S10 тремя разными моделями: S10e, S10 и S10 Plus. Новинки получились успешными благодаря привлекательному дизайну, вмонтированной в экран селфи-камерой, сканером отпечатков пальцев в экране и широкоугольному объективу. Стоимость разнится от 16 до 29 тысяч гривен в зависимости от модели.

Samsung Galaxy Note 10/10 Plus (Южная Корея)

Samsung Galaxy Note 10
Samsung Galaxy Note 10
Фото: Phone Arena

Самая последняя серия Note от Samsung предлагает новейшую и самую совершенную модель от Samsung с улучшенным стилусом S Pen, поддерживающий воздушные жесты. Это самый мощный телефон Samsung на данный момент. Причем впервые в модельном ряде Note на выбор доступно два варианта размера, если большая модель слишком велика для ваших рук. Цена новинок составляет 35999 гривен, а модель меньшего размера – 31999 гривен.

LG V50 ThinQ (Южная Корея)

LG V50 ThinQ
LG V50 ThinQ
Фото: Phone World

LG V50 ThinQ является самым компромиссным решением в набирающей популярность нише складываемых смартфонов. LG решила сделать устройство с двумя экранами, причем второй 6,2-дюймовый дисплей является аксессуаром, который за необходимости может отсоединяться. Также это первый смартфон LG с поддержкой 5G сетей. Стоимость LG V50 ThinQ составляет 22 тысячи гривен.

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Sony Xperia 1 (Япония)

Sony Xperia 1
Sony Xperia 1
Фото: CNET

Sony Xperia 1 это телефон целиком и полностью собранный в Японии. Основной фишкой смартфона является самый широкоформатный 6,5-дюймовый 4К экран на рынке формата 21:9, который позиционируется производителем, как самый удобный мобильный телефон для просмотра фильмов. Телефон получился не без недостатков (слабая автономность, посредственные камеры), но однозначно интересным вашего внимания. Стоимость флагмана Sony составляет 20 тысяч гривен.

Apple iPhone 11 (США)

Apple iPhone 11
Apple iPhone 11
Фото: Unsplash

В том году Apple выпустила сразу три смартфона в модельном ряде iPhone 11, главной особенностью которых стало наличие широкоформатной фотокамеры и тройного объектива, но только у двух старших моделей. Смартфоны американского бренда попали в том, потому что, несмотря на то, что часть сборочных мощностей по производству iPhone находится в Китае, но часть новых Айфонов в 2019 году уже собиралась на заводах Foxconn в Бразилии.

Напомним, что ранее мы составляли рейтинг ТОП-5 лучших смартфонов с долговечными батареями. Также недавно эксперты определили смартфоны с лучшей фотокамерой в 2019 году.

Все подробности в спецтеме Модные технологии

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Источник: Zdnet
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