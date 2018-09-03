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Секрет игры Doom 2 раскрыли спустя 24 года

За это достижение геймер получил личные поздравления от главного разработчика игры

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:32
Открыть секрет удалось перебором сотен вариантов. Фото: wallur.com
Открыть секрет удалось перебором сотен вариантов. Фото: wallur.com

В легендарной игре Doom 2 один из игроков смог найти последний секрет, который не могли обнаружить 24 года. За это достижение геймер получил личные поздравления от разработчика Doom 2 – Джона Ромеро.

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Ветераны игры давно знакомы с этим секретом. Речь идет о пятнадцатом уровне и четвертом секрете в нем. Ранее другие игроки уже добирались до него, однако исключительно при помощи читов (обмана игры). Сделать подобное по внутриигровым правилам заканчивались ничем и спустя время игровое сообщество решило, что это невозможно — в первую очередь из-за того, что перед секретным местом стоял телепорт, который не позволял пробраться внутрь.

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Последний секрет Doom 2 можно получить без помощи читов

Игрок под псевдонимом Zero Master смог это сделать без уловок, а лишь при помощи своего мастерства и перебора сотни вариантов прохождения уровня. На видео он объяснил добиться желаемого результата: убить всех противников, оставив лишь одного — Pain Elemental, который атаковал его и подтолкнул к игровому секрету. На видео ниже секрет активируется на моменте 3:05.

"Поздравляю, Zero Master! Наконец-то, спустя 24 года! Отличный трюк, чтобы добраться до секрета! Объясняю: тайный телепорт обозначен как обнаруживаемый "секрет", но когда ты прикасаешься к нему, то никогда не попадаешь в нужный сектор. Так что ты никак не можешь активировать секрет. Единственный путь — заставить врагов толкнуть тебя!" – прокомментировал достижение геймера разработчик игры Джон Ромеро.

Напомним, что ранее Valve сделала самую популярную игру в мире бесплатной для всех, а зрители YouTube в восторге от польской игры Cyberpunk 2077.

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Источник: hightech.fm
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