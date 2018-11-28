Селфи на Марсе: NASA показало первое фото аппарата InSight

После мягкой посадки на Марс аппарат InSight отправляет фотографии на Землю об успешном начале миссии

Аппарат InSight сфотографировал сам себя. Фото: NASA

По истечению "шести минут ужаса" аппарат NASA InSight отрапортовал NASA об успешном начале миссии по изучению Красной планеты. Начало миссии ознаменовано марсианским селфи.

Правда, стоит отметить, что первое фото сразу после приземления получилось неказистым – объектив фотокамеры был сильно загрязнен пылью.

Первый снимок, отправленный InSight на Землю сразу после посадки Фото: Prahar News

Также несмотря на то, что солнечный свет на Марсе слабее, чем на Земле, это не помешает работе аппарата InSight, который вскоре начнет разворачивание инструментов, сообщили в NASA.

Миссия аппарата рассчитана на изучение внутреннего строения и состава Марса – для этого InSight оснащен сейсмометром. Стоимость программы обошлась космическому агентству в 480 миллионов долларов, а сама миссия рассчитана на 720 дней – в этого времени InSight будет изучать внутреннюю структуру Марса, провести первые сейсмологические наблюдения на планете и измерить поток тепла из недр Марса.

В течение следующих двух-трех месяцев InSight использует роботизированный манипулятор, чтобы развернуть два своих основных инструмента: сейсмометр и самозабивающийся гвоздь. Сейсмометр будет слушать марсотрясения, а гвоздь попытается пробурить почти 5 метров поверхности Марса, чтобы измерить внутреннюю температуру планеты.

Напомним, что ранее ученые заметили над Марсом гигантский столб из воды. Также ранее на поверхности Марса был обнаружен древний артефакт с Земли, а на фотографиях NASA обнаружили мертвого инопланетянина.