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Сенсационная находка: в Сибири обнаружили древнее существо (фото)

Ученые выкопали хорошо сохранившееся тело 2-месячного жеребенка древнего вымершего вида лошадей

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:24
Сенсационная находка: в Сибири обнаружили древнее существо (фото)

Удивительные кадры запечатлела российско-японская палеонтологическая экспедиции, которая извлекла из сибирской вечной мерзлоты существо, находившееся на 30-метровой глубине 40 тысяч лет. Животное идентифицировали как 2-месячного жеребца вымершего вида Ленских лошадей.

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Возраст жеребенка оценивается в 40 тысяч лет
The Siberian Times

Молодое животное было выкопано на знаменитом Батагайском термокарстовом котловане, что под Якутском – самом холодном городе на планете. Ученые наткнулись на идеально сохранившегося детеныша, когда они работали над остатками древних шерстистых мамонтов.   

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Животное умерло, попав в "естественную ловушку", утонув в тающем ледяном бассейне, объясняет заместитель главы Северо-Восточного федерального университета России Григорий Саввинов, сообщает The Daily Mail. 

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Это первая в мире находка доисторической лошади в таком молодом возрасте
The Siberian Times

"У жеребенка полностью сохранились темно-коричневые волосы, хвост и грива, а также все внутренние органы. На его теле нет видимых ранений. Это первая в мире находка доисторической лошади в таком молодом возрасте и с таким удивительным уровнем сохранности мягких тканей", – заявил ученый.

Доисторическая находка в Сибири
The Siberian Times
Доисторическая находка в Сибири
The Siberian Times
Доисторическая находка в Сибири
The Siberian Times
Доисторическая находка в Сибири
The Siberian Times
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Ценность уникальной находки в том, что известны погребенные слои, откуда вытаивал жеребенок, значит можно изучать среду обитания в которой существовало животное – а это весьма ценная информация для ученых.

Напомним, что ранее ученые сделали сенсационное открытие о возрасте жизни на Земле, а россиянка нашла на побережье неизвестное существо.

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Источник: The Daily Mail
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