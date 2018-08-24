Сенсационная находка: в Сибири обнаружили древнее существо (фото)

Ученые выкопали хорошо сохранившееся тело 2-месячного жеребенка древнего вымершего вида лошадей

Удивительные кадры запечатлела российско-японская палеонтологическая экспедиции, которая извлекла из сибирской вечной мерзлоты существо, находившееся на 30-метровой глубине 40 тысяч лет. Животное идентифицировали как 2-месячного жеребца вымершего вида Ленских лошадей.

Возраст жеребенка оценивается в 40 тысяч лет The Siberian Times

Молодое животное было выкопано на знаменитом Батагайском термокарстовом котловане, что под Якутском – самом холодном городе на планете. Ученые наткнулись на идеально сохранившегося детеныша, когда они работали над остатками древних шерстистых мамонтов.

Животное умерло, попав в "естественную ловушку", утонув в тающем ледяном бассейне, объясняет заместитель главы Северо-Восточного федерального университета России Григорий Саввинов, сообщает The Daily Mail.

Это первая в мире находка доисторической лошади в таком молодом возрасте The Siberian Times

"У жеребенка полностью сохранились темно-коричневые волосы, хвост и грива, а также все внутренние органы. На его теле нет видимых ранений. Это первая в мире находка доисторической лошади в таком молодом возрасте и с таким удивительным уровнем сохранности мягких тканей", – заявил ученый.

Доисторическая находка в Сибири The Siberian Times Доисторическая находка в Сибири The Siberian Times Доисторическая находка в Сибири The Siberian Times Доисторическая находка в Сибири The Siberian Times 1/4

Ценность уникальной находки в том, что известны погребенные слои, откуда вытаивал жеребенок, значит можно изучать среду обитания в которой существовало животное – а это весьма ценная информация для ученых.

Напомним, что ранее ученые сделали сенсационное открытие о возрасте жизни на Земле, а россиянка нашла на побережье неизвестное существо.