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На Марсе обнаружили громадные запасы жидкой воды

Жидкая вода была обнаружена под Южной полярной шапкой на большой глубине

Евгений Опанасенко
Вчера, 12:28
Доказано существование жидкой воды на Марсе. Фото: GeekWeek
Доказано существование жидкой воды на Марсе. Фото: GeekWeek

Космический орбитальный зонд Mars Express обнаружил на Марсе озеро из жидкой воды. Об этом открытии сообщает журнал Science.

Важное открытие сделали ученые из Италии, которые проанализировали данные, полученные с радара MARSIS, установленного на орбитальном зонде.

Жидкая вода была обнаружена под Южной полярной шапкой в 2012-2015 годах. При сканировании местности, ученые получили 29 профилей, указывающие на существование жидкой воды под поверхностью.

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Обнаружение воды на Марсе
USGS Astrogeology Science Center

Радиолокационный сигнал показал, что под полярной шапкой на глубине 1,5 километра скрывается озеро диаметром 20 километров.

Марс вода
В прошлом жидкая вода могла быть на поверхности Марса
thespaceway.info

Характерной особенностью жидкой воды на Марсе является то, что ее температура гораздо ниже точки замерзания на Земле, что обусловлено высокой концентрацией растворенных минеральных веществ и большим давлением льда.

Напомним, что ранее ученые выдвигали гипотезу о том, что на Красной планете достаточно воды для жизни, однако вода могла стать причиной гибели Марса.

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Источник: Lenta.ru
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