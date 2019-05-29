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Сенсация: в Африке нашли следы внеземной жизни

Возраст находки составляет 3,3 миллиарда лет, что делает их старейшими органическими соединениями на Земле

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:17
Горный массив Махонджва - место, где была обнаружена находка
Горный массив Махонджва - место, где была обнаружена находка
Фото: Newscientist

Происхождение жизни на Земле является одной из главных загадок науки. Одной из гипотез является то, что она попала на нашу планету из космоса. Недавняя находка в Африке вполне может подтвердить эту гипотезу, сообщает ресурс Newscientist.

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Во время изучения вулканических отложений на горном массиве Махонджва, исследователи обнаружили 2-миллиметровый слой породы, дававший "аномальные сигналы". При помощи детального изучения спектроскопическим методом, геологи были очень удивлены – находкой оказались нерастворимые органические соединения неземного происхождения.

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Сигнатура одного из веществ напоминает структуру органических соединений в углеродистых хондритах. Это метеориты, которые часто содержат следы органики. Второе вещество — комплексное соединение, включающее в себя помимо органической части и металлические наноструктуры.

Найденные образцы — самые старые органические соединения из всех, когда-либо найденных на Земле. Их возраст около 3,3 миллиардов лет. Сейчас ученые ломают голову над тем, как же при падении метеорита на Землю могли сохраниться неустойчивые органические молекулы. Возможно, останки микрометеоритов смешались в атмосфере с вулканическим пеплом и затем медленно "дрейфовали" вниз.

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Источник: Newscientist
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