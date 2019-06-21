Сенсация: во Вселенной обнаружен двойник Земли

На планетах, которые вращаются вокруг красного карлика, может быть теплая жидкая вода

На планетах, вращающихся вокруг красного карлика, теоретически может существовать жизнь Фото: Wikipedia

Исследовательская группа во главе с Геттингенским университетом в Германии официально объявила об открытии двойников Земли – две экзопланеты, которые вращаются вокруг звезды Тигардена. Планеты, получившие обозначения Planet B и Planet C, находятся относительно рядом – "всего" в 12,5 световых лет от Земли.

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Экзопланеты привлекли внимание ученых тем, что находятся они в так называемой "обитаемой зоне" – расстояние от светила, где температура достаточна для того, чтобы поддержать воду в жидком состоянии, конечно, при условии приемлемого давления, чтобы она не испарилась. Также это первые обнаруженные "твердые" планеты земного типа, поскольку до этого встречались только газовые гиганты в несколько раз больше Юпитера.

Орбиты экзопланет – синим цветом выделена "обитаемая зона" Фото: CNET

"Две экзопланеты напоминают внутренние планеты нашей солнечной системы. Они обе немного тяжелее Земли и могут быть частью большой системы похожей на Солнечную", – прокомментировал открытие журналу Astronomy & Astrophysics ведущий автор исследования экзопланет Матиас Цехмайстер.

Однако на этом сходство с Землей заканчивается. Важно понимать, что "двойник Земли" по заявлениям астрономов не всегда является гарантией существования жизни на экзопланете. Все из-за звезды Тигардена, которая является тусклым красным карликом, который светит в 100 тысяч раз меньше Солнца. Масса звезды тоже очень маленькая – 7-10% от солнечной.

Как выглядит Солнечная система со стороны планетной системы звезды Тигардена Фото: CNET

Одна забавная особенность планет вокруг звезды Тигардена связана с определенным местоположением звезды. Если на этих экзопланетах существует разумная развитая цивилизация, то они тоже могут заметить Землю, которая проходит по солнечному диску, влияя на ее светимость – именно таким способом обнаруживаются экзопланеты.

Однако вероятность существования жизни на Planet B и Planet C Тигардена крайне мала. Дело в том, что красные карлики – это фактически древние мертвые звезды, сбросившие активную оболочку, остывающие на протяжении триллионов лет.

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Поскольку красные карлики довольно тусклые, то эффективная планетарная орбита становится очень близкой к звезде. Из-за сильного притяжения экзопланета становится постоянно обращенной к ней одной стороной в результате приливного захвата. Такое положение может вызвать разницу температур в разных полушариях: на дневном полушарии будет всегда тепло (около 25-50 градусов по Цельсию), а на ночном температура может приближаться к абсолютному нулю. Плотная атмосфера, однако, могла бы обеспечить некоторый перенос тепла на теневое полушарие, но это, в свою очередь, вызовет сильные ветра.

Напомним, что ранее странные галактики "наплевали" на законы физики и озадачили ученых. А вчера аппарат NASA побил космический рекорд.

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